Giustizia, sprint sulla riforma 

Carriere separate per i magistrati, due Csm e l'ipotesi di un'Alta Corte, ovvero un organismo giudicante. La nuova riforma costituzionale della Giustizia prende corpo e ha già alcuni punti fermi. La bozza, che sarà presentata prima delle Europee, è emersa da un vertice a Palazzo Chigi. Hanno partecipato la premier Meloni, il Guardasigilli Nordio e il suo vice Sisto, il sottosegretario Mantovano e quelli di Via Arenula, i presidenti delle Commissioni di Camera e Senato e i responsabili Giustizia dei partiti di maggioranza.

Il nuovo assetto

Sulla separazione delle carriere dei magistrati (distinti tra giudicanti e requirenti e dunque con distinti concorsi di accesso) e l'istituzione di due Csm l’accordo nel centrodestra è considerato definitivo. Risulta invece ancora aperto il dibattito sul metodo di elezione dei togati, per stabilire se sarà a sorteggio “secco” o “mediato”. In quest'ultimo caso, i magistrati candidabili al Csm, e poi sorteggiati, verrebbero sottoposti a successiva selezione. Si esclude invece che metà dei componenti del Consiglio superiore della magistratura vengano nominati dal Governo. Sempre secondo le valutazioni in campo, è in discussione l'aumento dei membri laici: la proposta è che sia il Parlamento a indicarne un quarto.

Valutazione aperta

La quadra manca pure sulla presidenza dei due futuri Csm: è prevalente l'ipotesi che l'incarico debba spettare sempre al presidente della Repubblica, ma non si esclude l'eventualità che la scelta sia interna alla Cassazione e ricada sul primo presidente e sul procuratore generale. In queste ore sta emergendo con più insistenza anche l'ipotesi di istituzione di un'Alta Corte che possa giudicare tutti i magistrati. La proposta richiama la “bozza Boato” scritta durante la Bicamerale per le riforme di Massimo D'Alema. Intanto, l’Anm ha già chiesto «un confronto con Nordio per un contributo tecnico al provvedimento, almeno prima che diventi legge». L’associazione parla di «un grave attacco all'indipendenza della magistratura», poiché si andrà a minare «l'attuale equilibrio di poteri esistente in Italia».

