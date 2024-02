Giustizia, si parte tra le scintille 

Tensione e ironia in Aula al Senato nel corso dell’esame sul disegno di legge Nordio. Tra l’illustrazione del testo e il voto sugli emendamenti, tra voti segreti e abuso di ufficio, non sono mancati siparietti e battute al vetriolo che hanno coinvolto anche il presidente Ignazio La Russa.

A ognuno il suo

«Il Pd sta con il M5S sull’abuso ufficio, porto io la voce dei sindaci», avverte Matteo Renzi dal suo scanno puntando l’indice sui senatori dem, e spostando poi il ragionamento sul traffico di influenze. Al riguardo chiosa: «Dei molteplici processi che mi hanno riguardato è l’unica materia che non mi hanno ancora contestato. L’hanno fatto a Beppe Grillo, non a me». A sorpresa La Russa commenta sorridendo: «C’è sempre tempo». E subito dopo aggiunge: «Scherzo». Renzi non si lascia sfuggire l’occasione e ribatte: «Unicuique suum. Ognuno pensi al suo. Ciascuno ha i suoi problemi...».

Il torcicollo

A scatenare malintesi e malumori sono anche le 17 votazioni segrete: «Ringrazio per la collaborazione il capogruppo del M5S con cui abbiamo definito il numero», dice La Russa. Ma leghista Erika Stefani è convinta che a chiederli sia stato il Pd e attacca: «La sinistra getta la maschera sull’abuso d’ufficio. Venti voti arrivati dall’opposizione bocciano l’emendamento a prima firma Scarpinato (M5S). Non a caso, il Pd aveva chiesto il voto segreto». «Non è vero niente - le risponde il capogruppo dem Francesco Boccia – non abbiamo chiesto noi il voto segreto e su quell’emendamento avevamo dato parere contrario». Gli animi sono caldi e lo scontro, quand’anche in punta di fioretto, è sempre dietro l’angolo. Tito Magni di Avs, temendo che La Russa ignori la sua richiesta di intervento, dice: «Lei presidente è sempre un po’ restio a guardare a sinistra, però ci siamo anche noi». «Non ho il torcicollo. - risponde La Russa - Guardo anche a sinistra, con fatica, ma...». Una frecciata anche al dem Alfredo Bazoli, che fa notare: «Avevo alzato la mano per chiedere la parola, ma non si è accorto». Pronto La Russa: «Sa che alzare la mano può essere pericoloso?». E Bazoli: «Ho alzato il pugno...». Botta e risposta anche con Roberto Scarpinato (M5S), interrotto dai senatori del centrodestra. «Senatore si avvii alla conclusione», lo esorta La Russa cercando di riportare ordine in Aula. «Ma non ho ancora iniziato...», replica l’ex magistrato. «Se non si avvia, non arriva», taglia corto il presidente.

