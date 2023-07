Giustizia, sale il pressing della maggioranza su Nordio  

ROMA. Lo scontro fra il Guardasigilli e i magistrati non dà segni di stanchezza. Anzi. E all'interno della maggioranza crescono le divisioni sul concorso esterno alla mafia: il vicepremier Antonio Tajani si è schierato con Carlo Nordio, che auspica una revisione del reato, ma per l'altro vicepremier Matteo Salvini e per il sottosegretario Alfredo Mantovano mettere mano alla norma «non è una priorità». Al momento, comunque, il ministro della Giustizia appare più attento a un altro capitolo, che è fra i più indigesti alle toghe: «Probabilmente porteremo la proposta della separazione delle carriere nella prossima riunione di maggioranza». Fumo negli occhi per l'Anm: Si sta imboccando un strada pericolosa per la democrazia».

Botta e risposta

Lo scambio, molto acceso, è arrivato all'indomani del faccia a faccia al Quirinale fra la presidente Giorgia Meloni e Mattarella, in cui il tema giustizia è stato affrontato ampiamente, col sottinteso intento anche di agevolare un abbassamento dei toni. Dalla maggioranza, però, i distinguo dal Guardasigilli non sono mancati. Sul tema del concorso esterno alla mafia, solo Forza Italia ha sostenuto il ministro. Dagli altri alleati, invece, è arrivato lo stop. Al primo - deciso - del sottosegretario Mantovano, ritenuto molto vicino alla premier, è seguito quello del leader della Lega Salvini: un intervento sul concorso esterno in associazione mafiosa «non è la priorità», perché, ha spiegato, «serve una riforma della Giustizia urgente, efficace e condivisa, non contro nessuno, ma coinvolgendo tutti, magistrati compresi». Nordio ha preso atto del clima. Separazione delle carriere e intervento sul concorso esterno non fanno comunque parte della riforma della Giustizia già varata dal cdm. Il provvedimento, ora in attesa del via libera del Colle per l'avvio dell'iter in Parlamento, contiene però altri interventi dibattuti, come l'abolizione dell'abuso d'ufficio.

