«Giustizia per mio fratello morto assassinato» 

Ogni giorno il pensiero di Emma Cambuca, 19 anni, studentessa di Villaspeciosa, va a quell’ultimo incontro con il fratello Alessandro, lo scorso settembre: «Era il venerdì della festa di Santa Greca a Decimoputzu, ci siamo trovati tra la folla quasi per caso. Lui era con una figlia, io con le mie amiche. Ciao come stai? Tutto bene, sono contento. Ci vediamo presto. E poi quell’abbraccio forte, bellissimo. Non potevo pensare che sarebbe stato l’ultimo».

La notizia

Un giorno e mezzo dopo, domenica mattina, la telefonata dei genitori: «Emma, vieni all’ospedale Brotzu, Alessandro è ricoverato in Rianimazione». Sei coltellate tra collo e torace, gli sforzi dei medici per salvare la vita al giovane operaio di 27 anni si sono rivelati vani: «È morto poche ore dopo. Adesso vogliamo giustizia, pur nella consapevolezza che nessuno ci potrà mai restituire la gioia di vivere e il sorriso di mio fratello», dice Emma Cambuca.

Il processo

Nei giorni scorsi è cominciato il processo che vede accusato del delitto un amico di Alessandro Cambuca, Fabio Concas, 24 anni di Decimomannu, per il quale l’avvocato difensore Franco Villa ha chiesto il rito abbreviato e una perizia psichiatrica. La famiglia della vittima del delitto si è costituita parte civile con gli avvocati Carlo Demurtas, Laura Pirarba ed Edoardo Delirio.

Emma Cambuca non commenta le fasi del processo, si aspetta soltanto una cosa: «Giustizia per mio fratello. Chi l’ha ucciso ha lasciato tre figlie senza un padre e la nostra famiglia distrutta dal dolore, i miei genitori non sono più gli stessi dopo questa tragedia». Un fatto che ha cambiato la vita anche a lei: «Ho vinto una borsa di studio, mi sono iscritta all’università, discipline giuridiche, vorrei fare il magistrato. E questa sete di giustizia me l’ha data proprio la morte assurda di Alessandro, ucciso in un appartamento ad Assemini dove trascorreva una serata con amici chissà per quali futili motivi».

Il ricordo

Si commuove Emma Cambuca quando parla del fratello: «Era un bravo ragazzo, tutti possono testimoniarlo a Villaspeciosa. Non aveva voglia di studiare da ragazzo, ma si è dato sempre da fare, accettando qualsiasi lavoro, anche se alla fine lui preferiva quello di manovale. Il tempo libero lo trascorreva con i figli e coltivando i suoi hobby. Era un grande appassionato di calcio, ha giocato a buoni livelli nelle formazioni della zona, attaccante di ruolo, tifoso del Milan come me. E poi aveva un grande amore per gli animali, cani, gatti, uccelli, era sempre pronto a salvare qualche cucciolo, a curare gli animali malati. Non doveva morire così, in quel modo. Non riusciremo mai ad accettarlo».

