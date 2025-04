Le indagini sull’omicidio di Marco Mameli si avvicinano a uno snodo cruciale. Sul coltello, che si ipotizza sia l’arma del delitto con cui è stato ucciso il giovane di Ilbono, sarebbero state rilevate tracce che gli inquirenti ritengono fondamentali per dare un nome al killer. I risultati emergono dalla perizia svolta dalla Scientifica della polizia con un’attività sinergica tra i laboratori di Cagliari e Roma. Le tracce sono state esaminate dopo che gli investigatori, coordinati dalla sostituta procuratrice di Lanusei, Giovanna Morra, hanno consegnato agli esperti gli elementi sequestrati nei momenti successivi all’omicidio avvenuto il primo marzo scorso a Bari Sardo. È inviolabile il muro di riserbo che gli inquirenti hanno innalzato sull’inchiesta per l’omicidio ma la sensazione è che sessanta giorni dopo la svolta possa essere imminente.

La mobilitazione

«Giustizia per Marco Mameli». È il grido della comunità di Ilbono che, compatta, si unisce agli appelli che i familiari del 22enne, assistiti dall’avvocato Gianluigi Mastio, lanciano a cadenza quotidiana. Sono già cinque le lenzuola appese nel centro abitato. Il primo, in piazza Bau Carrus, accoglie gli automobilisti in arrivo dalla statale 198. Proseguendo verso il centro, due striscioni sono appesi al principio di via Elini, uno dei quali sulla ringhiera del palazzo scolastico. Il quarto è stato affisso lungo la strada che conduce a Lanusei e un altro nell’abitazione della famiglia Mameli. «È l’intera cittadinanza a chiedere giustizia. Noi confidiamo nella magistratura a cui speriamo possa essere presto assicurato il responsabile dell’omicidio», ha detto il sindaco di Ilbono, Giampietro Murru. Non solo la comunità da lui rappresentata, ma è tutto il territorio a mobilitarsi. Ieri sera a Bari Sardo, attraversando anche il luogo del delitto, si è tenuta la terza fiaccolata, dopo quelle a Ilbono e Loceri, a cui hanno preso parte centinaia di persone, fra cui numerosi giovani e amministratori comunali di diversi centri.

Le indagini

È in corso un’intensa attività investigativa. Le indagini sono delegate agli agenti del commissariato di Tortolì che, guidati dal dirigente Fabrizio Figliola, durante questi sessanta giorni hanno sentito diverse decine di persone e vagliato video registrati con i telefonini. Non sembra confortare la tecnologia degli occhi elettronici perché in via Santa Cecilia, luogo dell’omicidio, non ci sarebbe nessuna videocamera installata. Al momento sul fascicolo istruito dalla pm Morra non figurano indagati, ma i test sull’arma del delitto potrebbero presto portare a una svolta decisiva sul caso che ha scosso l’Ogliastra.

