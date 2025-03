Giustizia per Marco, l’appello anti omertà  spopola sul web

L’hashtag #giustiziapermarco è diventato virale sui social. È l’invito rivolto a chi ha assistito all’omicidio di Marco Mameli o comunque abbia in mano informazioni utili a smascherare il suo killer. Spopolano gli interventi virtuali. Tra cui quello di Gian Basilio Balloi, medico titolare dell’ambulatorio di guardia medica di Baunei: «Se è vero che chi salva una vita, salva il mondo intero, cosa succede quando qualcuno si avvale della facoltà di spezzare una vita? Un omicida che ha agito davanti a tanti testimoni, visto il momento di festa, è mai possibile che non abbia ancora un volto, un briciolo di coraggio per potersi costituire? E coloro che hanno visto, che credo siano in tanti: e se quel povero ragazzo che ha versato sangue sull'asfalto, agonizzante e senza forse mai rivolgere più ai suoi cari il suo ultimo sguardo, se costui fosse un vostro fratello, amico, o semplice conoscente, per quanto ancora vorrete tenere sulla vostra coscienza il peso dell'omertà? Allora, fatevi coraggio. Il tempo dell'omertà è finito. A questa società servono uomini, non vigliacchi». Un appello, tra i più popolari, estende l’invito a potenziali testimoni affinché tragedie come quella del primo marzo non avvengano più. «Mettetevi una mano sulla coscienza. Ci sono tanti modi per parlare, non continuate a stare in silenzio: vi supplichiamo. Aiutateci, fatelo per Marco e anche per non far sì che domani ci sia un altro Marcolino». (ro. se.)

