«Giustizia per il gatto ucciso, l’indagine deve proseguire» 

No alla chiusura delle indagini sull’uccisione di Tigro, il gatto dato alle fiamme lo scorso 3 febbraio a Dolianova e morto dopo 20 giorni di agonia in una clinica veterinaria. La Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, insieme al Movimento animalista, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini avanzata dalla Procura di Cagliari.

«Riteniamo ci siano alcuni aspetti che dovrebbero essere approfonditi – afferma la presidente di Leidaa Anna Rita Salaris – per questo ci siamo opposti all’archiviazione presentando documenti che attestano le nostre perplessità. Speriamo che la nostra istanza venga accolta dal Gip in modo da permettere al pm di proseguire l’inchiesta».

Cinque mesi di indagini non sono bastati per individuare i responsabili. Diverse le segnalazioni anonime arrivate alle forze dell’ordine e alle associazioni animaliste, ma per poter formalizzare un’accusa servono prove certe o una testimonianza diretta. Senza esito anche la taglia di mille euro promessa dal deputato di forza Italia Ugo Cappellacci a chi avesse fornito notizie utili per smascherare i responsabili. Gli animalisti però non si arrendono e chiedono giustizia per Tigro: «Ieri è entrata in vigore la legge Brambilla che inasprisce le pene per i reati contro gli animali – conclude Anna Rita Salaris - noi abbiamo fiducia nella giustizia ed auspichiamo una conclusione positiva delle indagini. I responsabili devono essere individuati e condannati». (c. z.)

