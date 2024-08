Giustizia per il disastro radioattivo di Teulada 

Il simbolo è quello radioattivo. Il poligono di guerra è quello di Teulada. Sardegna, estremo sud dell’Isola più militarizzata del mondo. Qui, come a Quirra e Capo Frasca, non ci sono regole. Si spara di tutto e di più, si cancellano insenature a colpi di missili, si radono al suolo isolotti e si inquina senza fine un paradiso terrestre. Non può entrare nessuno, nemmeno la Giustizia.

Fantasmi di Stato

Più che un’area militare, una zona franca. Dove tutto è permesso, dove perseguire reati è un’utopia, dove i colpevoli dei disastri ambientali, e non solo, diventano invisibili, fantasmi di Stato inagguantabili. Eppure, le prove dei reati sono schiaccianti, indelebili, racchiuse in indagini tanto puntuali quanto inespugnabili, vergate in faldoni carichi di documenti inchiodanti. Se quel disastro ambientale-radioattivo lo avesse commesso un normale cittadino avrebbero riaperto l’Asinara, il braccio di Totò Riina. Come se davanti al Colosseo avessero trovato materiale radioattivo e nessuno venisse chiamato a risponderne. Teulada non è il Colosseo, non è Capitale dello Stato, ma è pur sempre un sito sotto tutela, la massima tutela naturalistica europea, quella di Habitat 2000, Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale.

Nessun colpevole

La sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 18 luglio scorso, però, è stata perentoria: «assolve dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto». Nessun colpevole, un film già visto. Generali rispediti a casa senza colpe, come se quel disastro fosse una maledizione divina capitata per caso in quel proscenio una volta incantato, ora maledetto. Una conclusione che ai più è sembrata scontata, già scritta, una pagina di storia di questa terra senza un finale, senza un colpevole, senza uno straccio di giustizia per quel territorio che non può parlare, violentato e devastato senza che nessuno, dicasi nessuno, si sia mai assunto la responsabilità o abbia pagato per cotanta criminale devastazione. Festeggiano i Generali, quelli di Teulada, come quelli di Quirra, assolti per non aver commesso il fatto i primi, per prove insufficienti i secondi, nonostante le motivazioni dopo quasi tre anni siano ancora avvolte nel mistero.

Caso Teulada

Il caso di Teulada è un manuale di diritto. L’inchiesta della Procura di Cagliari è un’enciclopedia di prove, di sequestri, di analisi, di perizie. Un’inchiesta colossale, per il lavoro degli inquirenti, per la puntualità nell’esame delle prove. La conclusione, però, non lascia adito a sofismi giuridici: c’è il reato, acclarato e accertato, quello del disastro ambientale, ma non ci sono i colpevoli. La richiesta è per l’archiviazione. Non ci sta il Giudice per le Indagini Preliminari, Alessandra Tedde. La sua Ordinanza ribalta le conclusioni degli inquirenti: l’inchiesta della Procura è talmente puntuale, documentata e certificata che non si può archiviare.

Ordinanza esemplare

È lei a indicare in un’Ordinanza esemplare, sul piano sostanziale e del diritto, i reati da perseguire e i Generali da rinviare a giudizio. Non le seconde linee del comando militare, ma i numeri uno, i vertici della Difesa accusati di non aver fatto niente per evitare il disastro e salvaguardare l’incolumità di soldati e civili. Si arriva ad una lunghissima fase “predibattimentale”, una delle tante procedure preliminari prima del processo vero e proprio. Vengono ammesse anche alcune Parti Civili, ma gli Avvocati dello Stato sono senza remore: chiedono e ottengono che il processo non abbia mai inizio. La sentenza predibattimentale non lascia scampo: i Generali non hanno commesso il fatto. II processo non s’ha da fare. In pieno agosto, però, quando anche il “Caso Teulada” stava per finire nel libro dei “buchi neri” di Stato, le Parti Civili, dal Comitato Sardo Gettiamo le Basi, alle vittime Ruben Bernardino e Maria Carolina Bernardino, Francesco Mura e Anna Satta, rappresentate dall’Avvocato Bachisio Mele, decidono di giocare l’ultima carta per una storia che non smette di chiedere “giustizia”.

Magistrato Antimafia

L’istanza è quella dell’ex art.572 del Codice di procedura penale, l’ultima possibilità per “aprire” un processo, invocando l’intervento della Cassazione. Non è un caso che l’appello-istanza sia rivolto direttamente a Luigi Patronaggio, il Procuratore Generale. È lui, il Magistrato che nel cuore della mafia, ad Agrigento, ha combattuto boss e connivenze, l’unico che può riaprire il caso Teulada ricorrendo alla massima Corte.

Disposizioni ignorate

Un compito non facile, in un caso che vede coinvolti i vertici militari, chiamati a rispondere di un reato pesante: disastro ambientale “radioattivo”. Un dato è inoppugnabile per le parti civili: i Generali non hanno mai dato seguito alle disposizioni di protezione e bonifica “radioattiva” del Poligono di Teulada a partire dalla “Penisola Interdetta”. È l’avvocato Bachisio Mele a cristallizzare il misfatto: «L a realtà è ben diversa, in quanto la norma gerarchicamente superiore, in questo caso l’Ordinanza di sicurezza ambientale Milan, infatti, è stata inserita dai Comandanti nello stesso regolamento del poligono ai fini di attuare tutta una serie di importanti prescrizioni atte ad evitare la contaminazione radioattiva e ad attuare una specifica e obbligatoria bonifica radioattiva per tutelare l’ambiente, ma dolosamente si è preferito ignorarla o, peggio, raggirarla con ambigue definizioni ». Insomma, non solo la norma la conoscevano, non solo c’erano le disposizioni superiori, ma loro, i comandanti sotto accusa, avrebbero fatto di tutto per ignorarle e raggirarle.

Reato “radioattivo”

Ed è questa la principale contestazione delle Parti Civili alla sentenza che assolve i Generali per non aver commesso il fatto: non aver agito, pur consapevoli del pericolo “radioattivo” sul personale militare e civile e sull’ambiente. È la gravità del reato, l’inquinamento “nucleare”, accertato e documentato, che, per i legali che si appellano al Procuratore Generale, non può restare impunito. Le argomentazioni delle toghe “civili” sono in punta di diritto e tutte rivolte a fatti accertati direttamente dalla Procura, a partire dall’uso nel Poligono di Teulada di missili con contenuto radioattivo, Torio in particolar modo. Lo scrivono esplicitamente nel ricorso-istanza: «avevano ordinato e acquistato, accumulandoli presso i depositi, un quantitativo di circa 47.000 missili Milan e 1.716 lanciamissili, tutti contenenti l’elemento radioattivo. Ma vi è di più. È risultato che anche un altro missile denominato Missile Tow di fabbricazione americana è risultato radioattivo; anche questi missili sono stati utilizzati nel poligono di Teulada e lanciati contro la penisola Delta ».

Ultima parola

La conclusione dei legali è senza appello: « La conoscenza di tali presupposti è la prova della consapevolezza degli imputati di voler omettere dolosamente le cautele previste al fine di evitare disastri e infortuni e, di conseguenza, il loro totale disinteresse nell’esporre dal 2003 in poi al grave pericolo di contaminazioni radioattive l’ambiente e in particolare la Penisola Delta. Tale evento sarebbe stato evitato se fossero state applicate le Ordinanze ». Ora l’ultima parola, quella decisiva e più importante, spetta a Luigi Patronaggio, il Procuratore Generale, il Magistrato Antimafia che nella sua carriera non ha mai guardato in faccia a nessuno. Le vittime attendono, come quella terra violentata dallo Stato.

