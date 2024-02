“Giustizia per Filippo Mosca”, è l'appello che la sorella Claudia ha lanciato sulla piattaforma gofundme.com per una raccolta fondi da destinare alle spese legali diventate ormai insostenibili. Dal 3 maggio 2023, il ventinovenne di Caltanissetta, si trova detenuto, in attesa di giudizio definitivo, nel carcere di Poarta Alba, a Costanza, in Romania, in condizioni disumane.