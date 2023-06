Giustizia, Nordio va avanti La maggioranza lo blinda 

La riforma della Giustizia non è neanche arrivata al Quirinale per la firma che già il braccio di ferro tra maggioranza e toghe si profila intenso. Il governo mantiene il punto, con il ministro degli esteri e coordinatore di FI, Antonio Tajani, che ribadisce l'importanza della separazione dei poteri. «Le leggi le scrive il Parlamento, non le scrivono i giudici».

«Nessuno scontro»

Una presa di posizione che conferma l'altolà arrivato dal guardasigilli Carlo Nordio nei giorni scorsi quando definì le critiche dell'Anm come «interferenze». Tajani assicura anche che sul testo, atteso alla Camera per i prossimi giorni, «non c'è nessuno scontro» perché «la questione dell'abuso di ufficio trova un consenso quasi unanime». Anche nel Pd con «la stragrande maggioranza dei sindaci che è d'accordo con noi». Nordio continua a difendere la sua riforma, stavolta per la parte che riguarda le intercettazioni, assicurando che l'intenzione del governo è quella di intervenire «per attuare completamente l'articolo 15 della Costituzione che afferma la libertà e la segretezza delle conversazioni». Sull'inappellabilità delle assoluzioni per i reati meno gravi da parte dei pm, altra misura calda della riforma, il ministro sostiene che si è tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale che nel 2007 definì illegittima, perché in contrasto con il principio del giusto processo la legge Pecorella. E pertanto inattaccabile.

Contrari e possibilisti

Le toghe sembrano ormai pronte allo scontro. Il Csm fa sapere che se non sarà interpellato dal governo per avere un parere sul ddl, lo darà comunque. E duro è il tono di Magistratura Democratica, che spiega come i dati del governo sull'abuso d'ufficio siano «falsati». Sul fronte della politica, la maggioranza assicura di essere «compatta» sul ddl. L'opposizione si spacca. La segretaria Pd Elly Schlein ribadisce il no all'abrogazione dell'abuso d'ufficio; contrari anche il M5S e Avs. Il Terzo Polo ribadisce, invece, la sua disponibilità a dire sì.

