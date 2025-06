Giustizia, l’emergenza è a Olbia 

Una città in continua espansione, con un volume di nuove iscrizioni penali e civili che, insieme ad Arzachena, supera l’80 per cento del totale in Gallura, un territorio che richiama l’attenzione delle organizzazioni criminali e una comunità sempre più grande priva di un presidio di giustizia: è questa Olbia nel serrato confronto tra i magistrati e il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli. Durante gli incontri di questi giorni (ieri Pinelli ha concluso a Cagliari le visite nei Tribunali sardi) è scoppiato il caso della geografia giudiziaria e della domanda di giustizia nel nord est dell’Isola. Le questioni sono state sollevate dal procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, dalla presidente facente funzioni del Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi e dal responsabile della sede del Giudice di Pace di Olbia, Pietro Denti.

La mafia in casa

Il procuratore generale Luigi Patronaggio è stato netto nella sua valutazione: «La Gallura e Olbia sono realtà della Sardegna dove è maggiore il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata». Patronaggio, davanti a Pinelli, ha posto con chiarezza il tema della necessità di un rafforzamento urgente della presenza dello Stato a Olbia. Il procuratore generale ha parlato di un ufficio, quello di Tempio, che attualmente è tarato per un piccolo bacino di utenza e che invece invece deve affrontare sfide e impegni che ne fanno, in prospettiva, uno degli snodi nevralgici della giustizia in Sardegna.

I magistrati del Tribunale di Tempio, in testa la presidente facente funzioni Caterina Interlandi, hanno descritto Olbia come il vero polo e motore della macchina giudiziaria gallurese. Una città che, però, non ha un presidio di giustizia. Caterina Interlandi ha parlato, più in generale, anche del servizio giustizia: «Non abbiamo giudici, non abbiamo personale amministrativo e siamo indietro con gli obiettivi del Pnrr nella sezione civile». Pietro Denti ha descritto l'Ufficio del Giudice di Pace di Olbia come una sede in crescita esponenziale, ma senza personale.

Il vice presidente del Csm, Fabio Pinelli, ha risposto ai magistrati: «La geografia giudiziaria deve essere rivista e Olbia è un di quei casi nei quali è necessario intervenire. Stiamo valutando il trasferimento della sede o la riapertura della sezione distaccata».

