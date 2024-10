Giustizia, le toghe bocciano la riforma Avvocati a favore 

Una sentenza definitiva, senza appello. L'Associazione nazionale magistrati pensa che la riforma della giustizia (il cuore è la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti), voluta dal Governo e ora all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera, metta a rischio il ruolo dell'organo giudiziario. Giuseppe Santalucia, capo del sindacato delle toghe, nel suo intervento a Cagliari al convegno organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza e dall'Osservatorio per la giustizia presieduto dall’avvocato Patrizio Rovelli, è stato chiaro. «È un disegno di legge», ha detto nel confronto a cui hanno partecipato giudici, pm, avvocati e docenti universitari, «che non solo separa le carriere, ma complessivamente tende a ridimensionare l’ordine giudiziario sul presupposto che abbia invaso spazi che sono propri della politica e comunque abbia esondato dai suoi confini. Una lettura distorta della situazione». In totale contrasto con il pensiero del Guardasigilli Umberto Nordio, il padre delle nuove regole che, precisa il ministro, «attuano il principio fondamentale del processo accusatorio voluto da Giuliano Vassalli, mutuato dall'ordinamento anglosassone».

L’accusa

L’opportunità di prevedere carriere separate per pm e giudici è una discussione antica in Italia. Il dibattito era stato già affrontato all’interno dell’Assemblea Costituente. Ma è dagli anni Novanta che il confronto viene vissuto dalle parti in causa con toni molto accesi. «Comprimere il potere giudiziario, anche attraverso la separazione delle carriere», secondo Santalucia, «vuol dire creare uno squilibrio tra poteri dello Stato accentuando in prima battuta la figura del pubblico ministero. Si delinea un pubblico ministero molto forte. Il pm avrà un suo Consiglio superiore della magistratura che, nel rapporto di maggioranza numerica rispetto alla componente laica, gestirà le carriere in modo più incisivo. Ora i pm sono cinque su un totale di 30 componenti. Domani saranno 20 su 30. E a quel punto sarà necessario riequilibrare il sistema e faccio fatica a non pensare che quel riequilibrio si troverà sottoponendo il pubblico ministero al potere esecutivo». Secondo Roberto Romboli, per 35 anni docente di Diritto Costituzionale a Pisa e oggi membro laico del Csm, «questa riforma va in profondità perché, oltre a introdurre la separazione delle carriere, crea due distinti Csm, introduce un sistema di sorteggio per la composizione dell’organo di autogoverno e un’Alta corte di giustizia disciplinare». Romboli non boccia in toto il Ddl del Governo: «Penso sia opportuno togliere l’attività disciplinare al Consiglio superiore. Ma non mi convincono le modalità di attuazione del principio perché si tratta di una delega in bianco al legislatore. Il sistema del sorteggio annulla il carattere rappresentativo del Csm. Non è un collegio amministrativo, rappresenta il pluralismo istituzionale e il pluralismo all’interno della magistratura». E sulla separazione delle carriere: «Non risolve i tantissimi problemi della giustizia in Italia».

La difesa

Dagli avvocati una voce in difesa della riforma costituzionale. Rita Dedola spezza una lancia a favore del testo: «Contribuisce a fare chiarezza. C’è già la separazione delle funzioni, ma con questo passo ulteriore i diritti dei cittadini sono più garantiti e viene rafforzato il principio dell’equità e terzietà del sistema giudiziario». Secondo Fiorella Pilato, per tanti anni in magistratura, nel Csm dal 2006 al 2010, «le norme del 2006 sulla carriera dei magistrati e sugli incarichi direttivi temporanei hanno spinto la magistratura verso un carrierismo mai visto prima. Per questo, è difficile immaginare che cosa potrebbe succedere se il disegno di legge attualmente in discussione venisse approvato dal Parlamento. Per l’eterogenesi dei fini si potrebbero raggiungere risultati diversi rispetto a quelli prefissati». Giuseppe Santalucia avverte: «Con la riforma si aprirebbe un pericoloso varco. Può cambiare il volto del nostro sistema costituzionale in modo significativo. Non è una delle tante riforme con norme ordinarie. Qui si tocca la Costituzione e per questo è richiesta una grande cautela».

