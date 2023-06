Giustizia, la riforma scricchiola 

Sulla riforma della giustizia il clima non è dei migliori. Certo, il testo approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri si prepara ad approdare in Parlamento e il centrodestra lo sostiene. Ma le critiche delle toghe non vedono maggioranza e governo fare quadrato attorno al ministro della Giustizia Carlo Nordio, la cui stoccata all’Anm non sarebbe stata gradita a Palazzo Chigi.

L’allerta di Costa

Ieri si vociferava di una telefonata tra la premier e Nordio, e che l’umore del guardasigilli non sia ottimo lo fa intuire Enrico Costa di Iv: «Da giorni magistrati vari contestano il ministro, nel silenzio di Palazzo Chigi. Occhio che se Nordio si scoccia vi saluta». E il suo rapporto con Giorgia Meloni in passato aveva registrato qualche tensione culminata con un incontro chiarificatore. Il testo della riforma, fa sapere il ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, dovrebbe essere bollinato oggi e approdare alla Camera domani. Ma nel vivo della discussione si entrerà la prossima settimana e l’iter della riforma si preannuncia complicato, con le opposizioni che promettono battaglia. «Noi sindaci con l’Anci chiedevamo una riforma del reato di abuso di ufficio. Non il colpo di spugna tipico della politica berlusconiana, che punta all’impunità», dice il sindaco di Bologna Matteo Lepore anticipando la battaglia del Pd sull’abuso d’ufficio. Sul piede di guerra anche il M5S: per Giuseppe Conte «l’abolizione di quel reato significa solo che vuoi rendere legittime le raccomandazioni nei concorsi e nelle assunzioni anche nel pubblico, e chi viene favorito? Gli amici e i soliti ricchi e potenti».

L’interrogativo

E da Cagliari, «a seguito della disposta abolizione del reato di abuso di ufficio con un troncante e urgente decreto legge», il procuratore generale Luigi Patronaggio solleva un interrogativo: «Mi domando da magistrato ed uomo che amministra giustizia cosa dirò a quell’onesto candidato ad un posto di lavoro pubblico che si è visto scavalcare da altro a cui un compiacente funzionario ha valutato in modo illegittimo i titoli, in modo da favorire il concorrente nella nomina. E cosa dirò a quel cittadino che si è visto negare una licenza perché il sindaco del suo paese ha voluto privilegiare il suo compagno di partito assegnando a questi ciò che spettava al primo».

RIPRODUZIONE RISERVATA