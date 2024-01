«Giustizia, la riforma fa crescere il Pil» 

Si apre nel 2024 una «nuova fase» per la giustizia, «forza motrice di una rinnovata crescita del Paese», come il «recupero di buona parte di quel 2% di Pil» la cui perdita è dovuta alla lentezza dei processi in Italia.

«Aspirazioni generali»

Il guardasigilli Carlo Nordio suona la carica in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario, annunciando i traguardi messi a segno in prospettiva Pnrr alla luce dei primi passi della riforma. Durante l’evento alla Corte di Cassazione è anche il vice presidente del Csm a fornire indirettamente una sponda alla distensione dei rapporti tra il governo e la magistratura, ancora minati dalle discussioni sui nuovi interventi in materia di reati della pubblica amministrazione, separazione delle carriere e norme sulle intercettazioni. «Il collegamento tra l’amministrazione della giustizia e il Parlamento - dice Fabio Pinelli - apre necessariamente la magistratura agli interessi e alle aspirazioni generali della collettività e non dei soli appartenenti all’ordine giudiziario, scongiurando chiusure corporative».

Le perplessità

Moniti e timori però arrivano comunque, in primis dalla prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano: «La rapida successione di leggi, soprattutto se ispirate da logiche settoriali, determina i presupposti di possibili incoerenze del sistema complessivo e pesanti ricadute sul funzionamento della giustizia», afferma nel suo intervento. La stessa Associazione nazionale dei magistrati si dice preoccupata «per interventi frammentari di riforma che non aiutano» e chiede alla politica di «assicurare mezzi e risorse in modo da supportare gli sforzi». Ma per Nordio la «inversione di tendenza» comincia a «manifestarsi in termini di abbattimento dell’arretrato e di riduzione dei tempi di definizione dei processi», e sottolinea «l’immissione di nuove risorse», tra cui i 1.300 posti di magistrato ordinario attraverso tre concorsi in definizione, la digitalizzazione e una nuova «cultura della conciliazione»: per questo - dice - «puntiamo sulle varie forme di mediazione, in ambito civile, e sulla giustizia riparativa, in ambito penale». Secondo il guardasigilli la riforma avrà benefiche ripercussioni anche sull’economia: «Consentirà di recuperare buona parte di quel 2% di Pil». Cioè la stessa cifra che, disse mesi fa, «si perde a causa di una semiparalisi dovuta alla riluttanza a investire in Italia per la lentezza dei processi e l’incertezza del diritto».

«Sfida di modernità»

Sono misure accolte con favore anche dal vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, reduce dalle polemiche sulle sue dichiarazioni di qualche giorno fa in merito ad un «deragliamento» del Csm dalla funzione assegnatagli dalla Costituzione. Per Pinelli, che nella sua relazione in Cassazione invoca per la magistratura l’apertura al dialogo con le istituzioni, «le riforme recenti incidono significativamente sulla struttura della giustizia italiana, spostando l’accento sull’efficienza del servizio e ponendola di fronte alla sfida difficile della modernità».

