Giustizia, giornali listati a lutto 

Tel Aviv. Il giorno dopo l’approvazione dell’inizio della riforma giudiziaria del governo di destra di Benyamin Netanyahu, la protesta non si ferma. Sabato a Tel Aviv è stata confermata la manifestazione che si preannuncia di massa mentre crescono le preoccupazioni internazionali sul futuro economico di Israele. «Nei giorni e nelle settimane che verranno - ha affermato la leadership della protesta - la Corte Suprema discuterà l’annullamento della prima legge della dittatura di Benyamin Netanyahu e del ministro della giustizia Yariv Levin. Ciascuno di noi ha l’obbligo di continuare ad opporsi e di difendere col corpo e con lo spirito la Corte Suprema e l’avvocato generale di Stato».

Ma già si è mossa la potente Associazione dei medici di Israele in sciopero per 24 ore. E molti giornali israeliani (dal liberal Haaretz fino a Israel Ha-Yom, spesso filogovernativo) sono apparsi con la prima pagina totalmente nera su iniziativa, a pagamento, di “Protesta hi-tech”, un gruppo di aziende avverse alla riforma. In fondo alla pagina appare la scritta esplicita: «Un giorno nero per la democrazia israeliana. 25/7/2023». A dare un segnale al governo - giudicato pesante dagli analisti - è stata anche la Borsa dove la moneta nazionale, lo shekel, si è deprezzata rispetto a dollaro e euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA