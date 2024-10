“Giustizia e verità”, quante storie a San Gavino 

Il Festival letterario del Monreale, realizzato dal Comune di San Gavino con il coordinamento dell’Associazione Enti Locali, torna protagonista con la sessione autunnale della VI edizione, ispirata al tema “Giustizia e verità”. Da oggi a sabato, con un’anteprima del Ceas Monte Linas realizzata ieri nell’istituto Eleonora D’Arborea, un ricco programma per le scuole e numerosi appuntamenti aperti al pubblico. Durante le giornate del festival saranno esposte due mostre: a Casa Mereu quella di Tiziana Contu “Parole in scatola”, da C’Entro in via Santa Croce “Ri-Tratti” di Giorgio Concu.

Incontri nelle scuole

Numerosi gli appuntamenti alle scuole di San Gavino, dalla primaria all’istituto di istruzione superiore Marconi-Lussu. Curati da Daniele Mocci e Andrea Pau in accordo con i direttori artistici Giovanni Follesa e Francesca Spanu, vedranno avvicendarsi gli autori Angelo Mozzillo, Giorgio Salati e Valentina Mira.

Oggi

Alle 17.30 a Casa Mereu (che ospiterà quasi tutti gli eventi) si parte con la proiezione del docufilm di Stefano Scialotti “Maria Lai. Assetata di libertà” a cui seguirà la tavola rotonda “La cultura e l’arte come leganti necessari in una comunità e catalizzatori di crescita: che posto occupano all’interno del dibattito pubblico e nello scenario politico?”. Interverranno Stefano Scialotti, Valerio Deidda, Luca Vargiu, Valentina Lixi, Noemi Migliavacca, Caterina Ghisu, Riccardo Pinna, Simone Mereu Canepa e Simona Campus. Alle 20.30, Cristina Caboni presenterà il suo romanzo “La ragazza senza radici” (Garzanti).

Domani

Casa Mereu ospiterà nel pomeriggio la proiezione del mediometraggio “Quale amore” a cura del Cav Feminas. A seguire, Lorenzo Scano presenterà “Una mattina come questa” (Rizzoli). Sarà poi la volta di Davide Piras con “La chimica dei sentimenti” (Catartica). In chiusura, Francesca Safina con “Cambio vita cercasi” (Garzanti). Nella sede dell’università della terza età di via Pascoli, alle 17, si terrà invece il seminario “Gramsci formidabile polemista di argomenti sociali e letterari”.

Venerdì

Si parte con scrittore spagnolo Nando López e “L’età dell’ira” (Salani), opera da cui è stata tratta l’omonima serie tv. Si avvicenderanno poi Piera Carlomagno con “Ovunque andrò” (Solferino), Federico Palmaroli, creatore de “Le frasi di Osho”, con il libro “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?” (Rizzoli) e, in chiusura, Alberto Capitta con “La tesina di S.V.” (Il Maestrale).

Sabato

Alle 10 la tavola rotonda “Festival generalisti, festival tematici e festival ibridi” con Daniele Mocci, Peppe Manias e Francesca Spanu. A seguire, Alessandro Serra presenterà il suo romanzo “Vita di Arturo Amavìs” (Il Maestrale). Nel pomeriggio ecco Valentina Mira e il suo romanzo “X” (Fandango). Sarà poi la volta di Tiziana Ferrario con “Cenere” (Fuoriscena) e di Livia Sambrotta con “Cristallo” (Sem). In chiusura tornerà Mira, accompagnata da Rossella Scarponi, per la presentazione di “Dalla stessa parte mi troverai” (Sem).

Domenica

Alle 10.30 la tavola rotonda “Mostri: distinguere o non distinguere le vite degli artisti dalle loro opere?”. Nel pomeriggio saranno ospiti del festival Elisa Pilia con “La bambina del vetro” (Il Maestrale), Gianni Usai con “Il peggiore” (Il Maestrale), Francesca Bertuzzi con “La star” (Giunti) e Luca Foschi con “Al Ghalas” (Bompiani). Alle 20.30 Piergiorgio Pulixi con “La donna nel pozzo”, Feltrinelli. (red. cult.)

