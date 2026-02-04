«Giustizia è fatta per la Verde Isola» 

Carloforte. «Giustizia è fatta: siamo contenti che abbia prevalso». Giuseppe Buzzo, presidente della Verde Isola, tira un sospiro di sollievo dinanzi al verdetto d’Appello che ha cancellato la sentenza sportiva di primo grado.

Il ricorso, preparato dall’avvocato Giambattista Alimonda, ha consentito al club di Carloforte di riavere il punto in classifica che le era stato tolto in primo grado e di azzerare il ko a tavolino e la sanzione di 500 euro. Si tratta del nuovo capitolo della vicenda giudiziaria esplosa due mesi fa dopo la gara del campionato di Prima categoria, girone B, Isili-Verde Isola. Sul 3-0 per i padroni di casa e a 5’ dalla fine è esploso il caos e la Verde Isola se ne è proclamata vittima. La partita è stata interrotta e l’arbitro ha fischiato tre volte (iniziativa che di norma sancisce la fine di un match) per poi però chiedere di riprendere il gioco una volta che gli animi sembravano più sereni. La Verde Isola, con i giocatori in larga parte già negli spogliatoi, ha ritenuto di non farlo.

Inevitabile il conseguente intervento della giustizia sportiva, che in primo grado ha inflitto alla Verde Isola la sconfitta 3-0 a tavolino, un punto di penalità e 500 euro di multa.

«Ci è parso doveroso presentare un immediato ricorso per far emergere tutti gli elementi», afferma Buzzo. E l’Appello ne ha tenuto conto: restituito il punto (la Verde Isola sale a quota 24), revocata la sanzione. La gara ripartirà dall’85esimo.

