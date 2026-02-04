VaiOnline
Porto Torres.
05 febbraio 2026 alle 00:31

«Giustizia è fatta, ma la vita della nostra famiglia è rovinata» 

«Finalmente giustizia è fatta, ma questo non cambia niente per i miei genitori che non torneranno più. Mi auguro però che la condanna a vita nei confronti di Baule venga rispettata, perché questa tragedia ha rovinato la nostra vita, quella di mia sorella Ilaria e dei suoi due bambini, quei figli che una volta diventati adulti scopriranno che il padre è un assassino e la madre, purtroppo, una persona con disabilità, e non sapremo mai come potranno reagire». È un commento amaro quello di Giusy Saladdino, figlia dei coniugi Basilio Saladdino e Liliana Mancusa, uccisi a Porto Torres a colpi d’ascia dal genero Fulvio Baule, il 44enne di Ploaghe condannato in via definitiva all’ergastolo dalla Corte di Cassazione, verdetto emesso martedì e che conferma la sentenza di primo e secondo grado, quest’ultima emessa dalla Corte d’Assise d’appello di Sassari. Con la stessa arma, la sera del 26 febbraio 2022, il muratore di Ploaghe, tentò di uccidere anche la moglie Ilaria Saladdino, ancora alle prese con il percorso di riabilitazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per il riconoscimento delle attenuanti generiche presentato dall’avvocato difensore Nicola Lucchi.

