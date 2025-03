Giustizia civile al collasso 

Due giorni di astensione per dire basta alla paralisi della giustizia civile in Gallura. Gli iscritti all’Ordine degli avvocati di Tempio hanno deciso, nei giorni scorsi, di lanciare un segnale forte all’amministrazione giudiziaria. E si ritorna al clima dell’autunno 2019 quando i legali iniziarono una astensione a oltranza che bloccò per mesi le attività del Tribunale gallurese. Mentre la Sezione penale, guidata dalla magistrata Caterina Interlandi, vola e si conferma la tendenza al completo abbattimento della quota di arretrato, la macchina della giustizia civile è al palo. Il confronto è impietoso. I fascicoli pendenti nel penale erano circa 15mila sei anni fa, alla fine del 2022 si è scesi sotto quota diecimila e ora si è arrivati a 3500. Il tempo medio di definizione dei procedimenti penali, rispetto al 2019, è passato da 2825 giorni a meno di 500. La Sezione Civile invece è al collasso. L’arretrato era stato ridotto, ma solo tre magistrati devono garantire il servizio con una domanda di giustizia che cresce in modo esponenziale. Per avere una idea, mentre un giudice civile normalmente ha un carico di lavoro di qualche centinaio di cause, a Tempio uno dei magistrati del Civile ha superato quota 1150. Una situazione che va oltre le possibilità di un magistrato.

Rinvii al 2030

I giudici non sono nelle condizioni di definire le cause in tempi brevi e in alcuni casi i rinvii sono al 2028 e anche al 2030. Si parla della materia civile ordinaria (esclusi esecuzioni immobiliari e fallimentare), dei provvedimenti urgenti e della volontaria giurisdizione. Una materia delicata è proprio quest’ultima, in Gallura è complicato avere risposte riguardo ad affidamenti familiari di minori, procedimenti in materia di stato civile e amministrazioni di sostegno. A pagare il conto è l’utenza e gli stessi magistrati, che lavorano in condizioni difficili. Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Tempio, Carlo Selis, si prepara ad aprire una nuova vertenza su mandato degli iscritti e non si escludono numerose giornate di astensione. Gli avvocati galluresi chiedono provvedimenti per una nuova fase della giustizia civile nel territorio che è uno dei motori economici dell’Isola.

