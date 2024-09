Giustizia, cancellieri in stato di agitazione 

Stato di agitazione anche per i cancellieri esperti in servizio nel Palazzo di Giustizia, ma la protesta coinvolge anche ai direttori di vari servizi giudiziari.

La mobilitazione, che si sta diffondendo a macchia d’olio in quasi tutti i Tribunali italiani, punta a contrastare un’ipotesi di riforma del contratto collettivo che si teme voglia appiattire verso il baso alcune figure molto qualificate che lavorano nel mondo della giustizia. La proposta contestata è che punterebbe ad un sostanziale appiattimento della figura del cancelliere (da sempre di raccordo tra magistrati e personale amministrativo) su quella dei centralinisti e dei conducenti di automezzi. «Analogamente a quanto si sta concretizzando in danno dei Direttori del Ministero della Giustizia», si legge in una nota sindacale, «un iniquo e simile demansionamento sta per abbattersi anche sui cancellieri esperti».

