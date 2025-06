Giustizia, avvocati in sciopero: «Udienze rinviate al 2031, tribunali con organici dimezzati»  

Non si può parlare solo di una semplice carenza d’organico, ma di una emorragia di magistrati e di personale amministrativo che impedisce ai cittadini che vivono in varie zone della Sardegna di ottenere risposte tempestive e adeguate dal mondo della Giustizia. Una condizione che ieri ha spinto gli avvocati di tutta l’Isola ad incrociare le braccia per fare capire a tutti la situazione d’emergenza che vive il distretto giudiziario. Solo per fare degli esempi? Al Tribunale di Tempio alcune udienze sono state rinviate al 2031, mentre all’ufficio notifiche del Tribunale di Nuoro il lavoro è assegnato a 5 impiegati sui 23 previsti, così come negli uffici giudiziari di Lanusei dove manca il 60% dei magistrati in organico.

La mobilitazione

«I recenti risultati sono un passo avanti,ma sono del tutto insufficienti per il circondario di Nuoro», spiega Lorenzo Soro, presidente dell’Ordine di Barbaricino, «Le proteste e le iniziative dell'avvocatura nuorese hanno contribuito all’assunzione nell’isola di 58 assistenti giudiziari, di cui solo 3 sono però stati destinati a Nuoro. Tale distribuzione ovviamente non risolve i gravi disservizi denunciati. In Procura su 39 unità previste in organico gli effettivi sono solo 16, di cui 1 cancelliere su 6 e 4 amministrativi su 12. La crisi della giustizia a Nuoro resta grave e gli Avvocati, penalizzati dalla mancata celebrazione dei processi, ribadiscono la necessità di non abbassare la guardia e di continuare a difendere il diritto dei cittadini a un servizio giudiziario efficiente, sollecitando il coinvolgimento di tutte le istituzioni». Dello stesso parere Vito Cofano, numero uno delle toghe ogliastrine. «Il Tribunale di Lanusei», sottolinea, «patisce da tempo una grave carenza di organico del personale amministrativo ed in particolare nell’Ufficio Notifiche, il cui grado di scopertura è pari al 70% ed il cui funzionamento è garantito solo dalla abnegazione al lavoro dell’unica Dirigente presente e dei suoi (pochi) collaboratori».

Le ragioni

A chiarire le ragioni della protesta, che nell’Isola ha fatto registrare tassi elevatissimi di astensione, è Carlo Selis, presidente dell’ordine della Gallura e dell’Unione regionale degli ordini: «Il Tribunale di Tempio Pausania è un “piccolo tribunale” per dotazione organica e classificazione», chiarisce, «che tuttavia è chiamato a gestire un contenzioso di calibro decisamente superiore, in ragione degli interessi che gravitano attorno alla Gallura in generale e alla Costa Smeralda in particolare, che condizionano il numero dei processi sia in sede civile che in sede penale. Patisce gli effetti di un enorme arretrato, ormai cronico (specie nel settore civile, che vede rinvii per la trattazione dei processi sino a 5 anni), aggravato dall’insufficiente dotazione organica e da un turnover dei magistrati di gran lunga superiore alla media». Sassari è un’isola felice anche se macano magistrati in Procura al contrario di Oristano, come spiegano Gabriele Satta e Enrico Meloni. «Se noi avvocati non ricominciamo a dare centralità a istanze come la solidarietà e l'unità nel segnalare le problematiche», concludono, «non riusciremo mai a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della Giustizia».

