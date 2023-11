Giustizia, al via l’ufficio di prossimità 

Niente più viaggi verso il tribunale di Tempio per richiedere il rilascio di autorizzazioni al giudice tutelare, di documenti validi per l'espatrio o la nomina di un curatore speciale e per avere consulenza su alcuni servizi della giustizia che non necessitano di assistenza legale, ieri in Gallura, a Olbia e all'Isola Rossa (Trinità d'Agultu), sono stati inaugurati i primi due Uffici di prossimità dei 21 previsti in Sardegna.

A tagliare il nastro a Olbia, il vicepresidente della Regione, Giuseppe Fasolino, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, il collega di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, che insieme al Comune di Golfo Aranci ha aderito al progetto, la responsabile per la Sardegna del progetto proposto dal Ministero della Giustizia, Francesca Lissia, e la direttrice amministrativa del tribunale di Tempio, Antonella Bulciolu. «Questo progetto è nato sia per decongestionare i palazzi di giustizia dalle piccole richieste che ora possono essere risolte nell'ufficio di prossimità sia per avvicinare la giustizia al cittadino», dice Fasolino. «Siamo sempre in cerca di maggiori risposte da dare ai cittadini e siamo grati a questo progetto che avvicina la giustizia alla popolazione», commenta Nizzi. Entro pochi mesi l'ufficio di prossimità di Olbia, nel palazzo dove ha sede il Giudice di pace, sarà pienamente operativo.

