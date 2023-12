Giustina, la vera storia 30 anni dopo 

A quell’incontro casuale fatto trent’anni fa, a bordo di un bus a Cagliari, deve tutta la sua carriera. O almeno gran parte del successo conquistato sul palco.

«Tzia Giustina è la persona che sarei voluta essere, una donna schietta e senza peli sulla lingua», racconta Anna Elena Atzeni, 48 anni, selargina doc, pronta al debutto al Teatro Massimo - oggi alle 20 - per festeggiare i suoi trent’anni di carriera trascorsi nei panni di una simpatica novantenne che - fra spettacoli in giro per l’Isola, e iniziative di beneficenza - riesce a conquistare tutti.

Una passione, quella per il teatro, nata fra i piccoli banchi dell’asilo di via San Salvatore. «Ero molto timida, ma quando si organizzavano le recite mi mettevo sempre in prima linea. L’idea di stare sul palco, interpretare un ruolo, raccontare una storia indossando un costume di scena, era tutto quello che volevo fare». Dopo le recite a scuola, il salto negli oratori, partendo da quello di San Luigi, con una compagnia teatrale messa su insieme a un gruppo di amici, sino ai musical.

La vera Giustina

A 17 anni l’incontro fortunato a Cagliari. «Dopo la scuola, come sempre, presi il bus in piazza Matteotti, ma il destino ha voluto che quel giorno salisse una vecchietta che feci sedere al mio posto: un personaggio meraviglioso, di quelli che incontri raramente in città», racconta l’attrice selargina. «Rimasi affascinata da questa nonnina e dal suo modo di fare - molto simile alle donne selargine di un tempo - con il fazzoletto in testa e lo scialle sulle spalle, ricordo ancora la sua voce stridula e decisa. Appena tornata a casa chiesi a mia madre degli abiti di nonna e iniziai ad imitarla».

Da allora la nonnina è una sorta di suo alter ego. «Purtroppo non l’ho più incontrata, e ho fatto l’errore di non chiederle come si chiamasse. Per me però aveva il viso da Giustina, un nome simpatico e deciso, come lei».

Cabaret e solidarietà

Nel frattempo nascono Le Giovani Marmitte, un gruppo di cabaret - nato sempre nell’oratorio selargino - dove il personaggio interpretato da Anna Elena Atzeni diventa presenza fissa. «In questi anni Tzia Giustina ha incontrato diversi artisti», ricorda ancora l’attrice di Selargius, «da Ottavio Nieddu a Gianluca Medas, le esperienze in piazza e quella a Videolina con Il bar Scraffingiu. E mi ha dato la possibilità di conoscere tante belle realtà con cui ho collaborato e continuo a collaborare: l’Unione italiana ciechi, l’associazione Mai più sole, e i ragazzi dell’Anffas che mi hanno accolto con uno straordinario affetto e che saranno con me al Teatro Massimo, solo per citarne alcune». Sempre nel segno della solidarietà, come l’iniziativa organizzata per i diciotto anni delle Giovani Marmitte: «Abbiamo acquistato un defibrillatore al Comune, quello posizionato a Si ‘e Boi».

Fra uno spettacolo e l’altro c’è anche la scuola di teatro nei locali del catechismo in via San Luigi. «Il teatro per i bambini è importante, a me ha aiutato a uscire dalla timidezza, e in alcuni casi è una vera e propria ancora di salvezza».

