Giusta, Giustina  ed Enedina: le vergini martiri 

Tra fine ’500 e primi del ’600 divampò in Sardegna un campanilismo feroce fra Sassari e Cagliari, impegnate a disputarsi la preminenza politica e spirituale sull’Isola. Si scatenò un’incredibile brama di possedere reliquie. A Cagliari, due ricchi abitanti di Stampace promossero una campagna di scavi in una grotta del loro quartiere che, per antica tradizione, si diceva essere stata una chiesa dedicata a Santa Restituta Martire. Le operazioni cominciarono nel 1607. Agli occhi degli archeologi si spalancò un vastissimo ambiente sotterraneo: venne riportata alla luce una antica e splendida statua in marmo, subito identificata con Santa Restituta e, in un’altra cappella sotterranea, le reliquie delle sante Giusta, Giustina ed Enedina, delle quali si erano da gran tempo perdute le tracce. Nel successivo 1645 le reliquie furono sottratte all'umidità dell'ipogeo e collocate nell’altare maggiore della nuova chiesa di Santa Restituta - tuttora esistente tra le vie Azuni e Sant'Efisio. Qui rimasero fino alla fine della Seconda Guerra mondiale, durante la quale, sotto la minaccia dei bombardamenti aerei, anche la chiesa di Santa Restituta fu vuotata dei suoi arredi più preziosi, collocati nei rifugi. Sino al 10 novembre 1997 quando, durante la catalogazione dei beni di interesse storico ed artistico della chiesa di Sant'Anna a Cagliari, promossa dalla Soprintendenza di Cagliari e Oristano, non furono trovati cinque scrigni in legno contenenti le sacre spoglie delle sante Giusta, Giustina ed Enedina.

Il corpo della vergine e martire Giusta fu sepolto, secondo la tradizione, nel sotterraneo della casa di famiglia (detto anche il carcere di Cleodonia, dal nome della madre). Poco tempo dopo, sulla tomba della santa fu edificata una cappella dove i cristiani si riunivano per celebrare l’Eucaristia. In epoca posteriore, per impedirne la profanazione in una delle tante incursioni saracene, le sacre reliquie furono traslate a Cagliari e sepolte nella cripta della chiesa di Santa Restituta, vicino alla parrocchiale di Sant’Anna nello storico rione di Stampace.

I primi scritti sulla testimonianza cristiana di Santa Giusta, e delle sue compagne Giustina ed Enedina, insieme a molti libri sacri e agli “Atti dei martiri”, è molto verosimile che siano andati distrutti al tempo delle sanguinose persecuzione degli imperatori Diocleziano e Massimiano del III e IV secolo. Nata da nobile famiglia Giusta (protagonista dell’ottavo volume della Collana “Santi di Sardegna, in edicola a €1,50 più il prezzo del quotidiano), deve subire una prima persecuzione familiare” da parte della madre, pagana e idolatra. Rinchiusa nelle segrete domestiche e sottoposta a innumerevoli sevizie - dalle quali uscirà sempre miracolosamente indenne - morirà santamente seguita, nel martirio, dalle fedeli Giustina ed Enedina.

Traslazione delle reliquie

Gli scavi del 1600

Ritorno a Santa Giusta

Il 2 maggio 2004 le reliquie di Santa Giusta, e delle sue compagne di martirio Giustina ed Enedina, hanno lasciato Cagliari per essere solennemente traslate nella cattedrale dell'antica sede diocesana a lei stessa intitolata, alle porte di Oristano. Ad attenderle, all'ingresso del territorio comunale, c'era l'intera popolazione santagiustese e svariate migliaia di fedeli accorsi da tutta la Sardegna. Per i devoti di Santa Giusta si è trattato non solo di un arrivo ma soprattutto di un grande ritorno. Addirittura, per accentuarne il valore simbolico, si è voluto riadattare un lungo tratto della strada romana che portava da Cagliari a Porto Torres, chiamata localmente «Su camminu ‘e Casteddu». Così, come in antico le reliquie avrebbero lasciato Santa Giusta lungo questa via, così ora l'hanno ripercorsa, in solenne e trionfale corteo, per riprendere il loro posto originario. Non più soltanto nei cuori, ma anche tra le case di tutti i santagiustesi.

La basilica

La basilica di Santa Giusta, realizzata quasi totalmente in arenaria, sorge nella zona settentrionale dell’omonimo paese, su un poggio alto pochi metri sul livello del mare. Maestoso monumento, risalente al XII secolo, è considerato uno dei più rappresentativi esempi di romanico sardo. La chiesa ha un impianto a tre navate, con una cripta presbiteriale larga quanto le navate e lunga quanto le ultime tre campate. Comunque siano andate le cose, al di là di ogni biografia leggendaria e dei vari racconti popolari, resta il fatto storico che la venerazione per Santa Giusta si è radicata sempre più tra il popolo sardo tramandandosi di generazione in generazione, tanto che gli abitanti dell'antica Othoca, diventati ormai cristiani, diedero alla loro città la denominazione di Santa Giusta. Il culto per la giovane martire si diffuse anche in altri centri della Sardegna: alla sola Santa Giusta sono dedicate ben undici chiese, e feste in suo onore si celebrano in molti paesi (Calangianus, Loiri, Gesico, Chiaramonti, Uta ecc.). La diocesi di Ales-Terralba, inoltre, venera le sante Giusta, Giustina ed Enedina come patrone della loro Chiesa locale.

Vernaccia: lacrime

Esiste un’altra leggenda su Santa Giusta veramente curiosa poiché riguarda la cucina o meglio un vino liquoroso: la vernaccia. Una tradizione popolare vuole infatti che abbia avuto origine dalle lacrime della martire oristanese. «La malaria» - questo il racconto - «fece strage di molte vite sull’Isola e i sardi erano impotenti di fronte a questo misterioso male che veniva dagli acquitrini, con i morti che aumentavano giorno dopo giorno. Fu allora che Santa Giusta scese dal cielo nella sua terra e, di fronte a tanta morte e tristezza, cominciò a piangere e a pregare Dio di avere pietà del suo popolo. Così, dove si posarono le sue lacrime, sorsero tante pianticelle che rapidamente germogliarono ricoprendosi di foglie e di frutti. Nel timore che le piante potessero sparire così come erano apparse, gli uomini ne raccolsero i frutti, li pigiarono, travasandone il succo in grandi anfore. Appena i malati, arsi dalla febbre, bevevano un po’ di quel liquore, si sentivano meglio. Da allora i sardi hanno combattuto la malaria e il malgoverno bevendo vernaccia, il cui nome si fa derivare da “vernum”, primavera, la stessa sbocciata nell'isola per l'effetto rincuorante del nettare bevuto dai suoi abitanti».

