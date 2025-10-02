Giusta causa: la Rai licenzia Varriale condannato per stalking e lesioni all’ex 

ROMA. È stato licenziato Enrico Varriale, noto volto di Rai Sport di cui è stato vicedirettore. Lo ha reso noto Viale Mazzini, che parla di «giusta causa» dopo i due procedimenti penali in cui il giornalista è coinvolto, uno dei quali arrivato alla condanna in primo grado per lesioni e stalking.

A giugno il tribunale di Roma aveva ritenuto fondate le accuse dell’ex compagna di Varriale, che diceva di essere stata insultata e picchiata. La donna aveva denunciato una serie di aggressioni verbali, culminate in una vera e propria violenza fisica nell'agosto 2021. «So di avere commesso un errore di cui mi pentirò per tutta la vita - aveva detto Varriale davanti al giudice, ammettendo uno schiaffo - ma lei che quella sera mi è saltata addosso». Nel processo di primo grado Varriale è stato condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa. È inoltre indagato per un altro caso analogo: stalking e lesioni su una donna con cui ha avuto una relazione. Varriale era già stato sospeso in via cautelare dalla Rai nel 2022.

