Giusta alimentazione e prevenzione le armi più efficaci 

Il futuro? Magari il chirurgo servirà sempre meno, grazie a farmaci e radioterapia che consentiranno di rimpicciolire il tumore. E forse le tecnologie che già oggi si stanno testando, come il metaverso, per mettere assieme nello stesso momento immagini di esami diagnostici con la realtà del corpo umano, saranno la norma. Ma già oggi la sfida ai tumori del colon e del retto, l’ultima parte dell’intestino, sta segnando passi avanti importanti. Perché gli specialisti operano assieme, il malato viene preso in carico da un’equipe che riesce ad offrire caso per caso la cura più efficace. Anche se magari già ci sono localizzazioni a distanza. L’importante, in ogni caso, è puntare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce. Buone abitudini e soprattutto l’adesione ai programmi di screening con la ricerca del sangue occulto nelle feci (in Sardegna si offre tra i 50 ed i 70 anni) insieme all’attenzione ai segnali che il corpo invia diventano le armi più efficaci per giocare d’anticipo.

A ricordarlo sono gli esperti che racconteranno presente e futuro delle cure per questi tumori (circa 50.000 casi l’anno in Italia, tra i 1000 e 1200 nell’isola) a Videolina, nel corso di “Speciale Ippocrate” dal titolo “I tumori del colon-retto, come si riconoscono e si curano”, in programma oggi alle 21:00. Insieme a Stefano Birocchi e Federico Mereta saranno presenti Felice Borghi, Direttore del Dipartimento Chirurgico e Chirurgia Oncologica presso l’Istituto per la ricerca e cura del Cancro di Candiolo e Vicepresidente ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), Nicola Cillara, Chirurgo Generale presso l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari e segretario Vicario di ACOI e Silvia Esu, Oncologo medico presso il Servizio di Oncologia dell’Ospedale di Isili.

Quali sono le “istruzioni per l’uso”? Sul fronte della prevenzione, occorre prestare attenzione all’alimentazione, in termini generali, in particolare assicurando un elevato consumo di fibre vegetali e contrastando sovrappeso ed obesità, il che significa anche fare una regolare attività fisica. Va anche ricordata l’importanza dell’età (gli esperti ricordano come il rischio aumenti dopo i 50 anni ma non si debba sottovalutare, in presenza di sintomi che non si risolvono anche nei più giovani) e della predisposizione genetica. La possibile ereditarietà va tenuta presente.

Sul fronte dei segnali d’allarme che debbono spingere a parlare con il medico, tra le altre cose, bisogna fare attenzione al dolore, a un’inspiegabile perdita di peso con calo dell’appetito, a un’anemia senza spiegazioni, al cambiamento delle normali abitudini intestinali, magari con stitichezza e diarrea che si alternano senza motivo. e soprattutto, bisogna ricordare che la presenza di sangue nelle feci rende necessario un approfondimento.

Per questo è importante lo screening, che si fa nelle persone sane. Il test è indolore: se positivo, può indirizzare verso approfondimenti mirati. Gli esperti ricordano che il tumore del colon-retto può essere facilmente prevenuto ed efficacemente curato se individuato in stadio precoc e e lo screening è in grado di cambiare sensibilmente la prognosi di questa patologia. La maggioranza dei tumori del colon-retto originano infatti da lesioni precancerose, i cosiddetti polipi: individuare queste lesioni prima che possano evolvere in forme maligne o asportarle anche se ancora in fase iniziale è l’obiettivo primario dello screening. Ricordando che poi, l’approccio multidisciplinare consente di trovare le cure più corrette.

