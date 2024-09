Giusi: «Per nulla al mondo lascerei mio marito» 

Nessun segnale di crisi amorosa. «Giusi era una donna dolce, sensibile e discreta, tanto. Amava fare lavori di ricamo, la seguivamo con passione, ed era innamoratissima di suo marito e della sua famiglia»: sono le dichiarazioni di alcune amiche di Maria Giuseppina Massetti, uccisa mercoledì mattina insieme ai figli Martina e Francesco e il vicino di casa Paolo Sanna, dal marito Roberto Gleboni che ha sparato anche all'altro figlio di 14 anni e alla madre Maria Esterina Riccardi. Le amiche e coetanee la ricordano con affetto e gioia. Nelle chat, Giusi le incoraggiava a superare i momenti di difficoltà e non manifestava alcun timore per sé stessa. A una di loro, un paio di giorni prima dell'omicidio, ha detto: «Sono davvero contenta. Mio marito non lo cambierei per nulla al mondo».

«Crisi? Mai»

Le persone vicine sapevano di qualche difficoltà, ma mai amorosa. Nonostante Roberto Gleboni avesse un carattere particolare, a tratti freddo e forse all'apparenza un po' burbero e assente, lei lo amava alla follia. E ancor di più lo amava Martina che, come ormai è noto, gli ha dedicato la laurea con una frase bellissima, definendolo l'uomo più importante della sua vita. Non riusciamo a immaginare Giusi pronta a rifarsi una vita altrove, addirittura con un'altra persona. Non è da lei. Martina le somigliava molto, una ragazza davvero onesta, sincera e dolce, tale madre tale figlia». Un'altra amica aggiunge: «A parer mio Roberto aveva un controllo eccessivo sulla sua famiglia, tanto da avere rapporti un po' tesi anche con altri parenti che non condividevano proprio questo attaccamento eccessivo. Forse in questo forse è complice la cultura in cui viviamo, dove si pensa al padre come "capofamiglia", pronto a decidere su tutto e tutti». Così come ha deciso di sterminare la sua famiglia prima di suicidarsi. Salvi per miracolo il figlio di 14 anni e il fratello di Roberto, che per puro caso quella mattina era uscito a camminare un po' prima del previsto.

Il quartiere

«Confermo, il fratello è vivo per miracolo. Vedevamo Roberto perché veniva spesso dalla madre anziana. Quella mattina non abbiamo sentito granché, solo delle ambulanze, ma abbiamo pensato fossero per i disabili che abitano qui vicino; passano spesso. Poi ci sono state delle urla, ci siamo affacciati. Uno strazio», dicono dei vicini di via Gonario Pinna, scossi dall'accaduto. Se da un lato i vicini di casa di Riccardi, madre di Roberto, pensano a come aiutare «signora Maria» e suo figlio, dall'altro ci sono le scuole che pensano ai figli e al giovane superstite, cercando di svolgere al meglio, ora più che mai, il ruolo di educatori.

Le scuole

«Un ricordo struggente riporta indietro nel tempo, agli anni vissuti da Martina all'Itc Satta - scrivono dall'Itc 2 di Nuoro -. Amica di tutti, impegnata, disponibile, discreta. Perché tanto male? Un pensiero alla tua mamma e ai tuoi fratellini, e a tuo fratello che a scuola ci impegniamo ad amare». Dall'Asproni, il preside Antonio Fadda cita Sant'Agostino e poi scrive: «Nei prossimi giorni tante voci proveranno a raccontare cosa può essere avvenuto nella mente del responsabile, ma in tutti noi rimarrà l'assurdità del fatto. Nei prossimi giorni sarà osservato il minuto di silenzio».

