Giusi ha cercato di salvare i figli Martina rannicchiata nel letto terrorizzata dalla furia del padre  

Ha provato certamente a difendere i suoi figli. Ma Giusi Massetti si è fermata solo davanti ai quattro colpi di pistola esplosi dal marito, l’operaio forestale pluriomicida Roberto Gleboni. Due alla testa e due al petto. La donna è caduta davanti alla porta della cameretta dei suoi due bambini, il 14enne, l’unico scampato al massacro di via Ichnusa a Nuoro, e del piccolo Francesco, 10 anni, anche lui colpito alla testa. Un disperato tentativo di fermare la furia omicida del marito. Pagata con la propria vita. Oggi i funerali delle quattro vittime della strage. Mentre il corpo dell’assassino sarà accompagnato direttamente in cimitero. A Nuoro è stato proclamato il lutto cittadino.

Quale verità

Una storia assurda quella di Nuoro, dove la realtà è andata ben oltre la più tragica immaginazione. Altri tasselli che si uniscono a questa storia alla ricerca di un movente certo, tasselli che fanno parte delle indagini di polizia e carabinieri che vanno avanti in maniera congiunta, e dalle autopsie del medico legale Roberto Demontis, concluse nel weekend all’ospedale Brotzu di Cagliari. I corpi sono stati restituiti ai familiari, e oggi, con due distinte celebrazioni, ci sarà l’ultimo addio a tutte le vittime. Nei giorni scorsi erano stati effettuati gli esami sulle salme delle altre vittime della strage, la figlia Martina di 26 anni, e il vicino di casa Paolo Sanna, di 69, oltre che su quella dell’operaio forestale che ha sterminato la famiglia. Unico sopravvissuto, il figlio 14 anni che si è salvato dopo essersi finto morto: era stato ferito al volto. Dall’autopsia le certezze della furia, della volontà di uccidere. La povera Martina, sarebbe stata ritrovata nel suo letto rannicchiata, quasi a chiedere inutilmente pietà a quel padre ormai trasformato in belva. Gleboni non si è fermato, dopo aver litigato, ha preso la sua pistola custodita in sala e ha sterminato la famiglia. Ieri in Procura, il procuratore capo Patrizia Castaldini ha tenuto un vertice con il comandante del nucleo operativo dei carabinieri, Angelo Gerardi, e il dirigente della Mobile Fabio Di Lella.

L’ultimo saluto

Già firmata la restituzione dei corpi ai famigliari per i funerali. Questa mattina alle 11 nella cattedrale di Santa Maria della Neve a Nuoro si svolgeranno i funerali di Paolo Sanna, il 69enne ucciso da Gleboni mercoledì mattina sulle scale solo perché era uscito a riattivare la corrente elettrica fatta saltare da un temporale. Domani pomeriggio alle 15.30, nella chiesa di San Domenico Savio si svolgeranno invece i funerali di Giusi, Martina e Francesco. Una famiglia che farà l’ultimo viaggio insieme. Il loro padre e marito che li ha sterminati, invece sarà portato in forma strettamente privata direttamente al cimitero di Nuoro. Il commissario Giovanni Pirisi ha decretato il lutto cittadino, mentre nell’istituto Deledda, dove Francesco frequentava la classe 5, è previsto alle 10 un minuto di silenzio.

