Giuseppe Vinci, “Storia di un riscatto” Mercoledì a Nuoro la prima del film 

La vera storia del sequestro più lungo dell’Anonima in tour in Sardegna da Nuoro a Iglesias con il regista e Giuseppe Vinci, protagonista del rapimento, e interprete del film

Uscirà in sala mercoledì - data simbolica che segna i 30 anni dalla liberazione di Giuseppe Vinci - “Storia di un riscatto”, scritto e diretto da Stefano Odoardi, prodotto da Superotto Film Production in collaborazione con Teatro di Sardegna, Banca Generali, Fullcode, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione Banco di Sardegna e con il contributo della Regione.

Il cast

Il film sarà in tour in Sardegna, accompagnato dal regista e da Giuseppe Vinci, protagonista della storia vera del suo rapimento e interprete anche nel film. “Storia di un riscatto” esce auto-distribuito da Superotto Film Production e vede nel cast il vero Giuseppe Vinci oltre ad Andrea Nicolò Staffa, Leonardo Capuano, Stefano Mereu, Florencia Rolando, Felice Montervino, Luigi Pusceddu, Nunzio Caponio e Cristina Maccioni.

Le date

Molto fitto il tour in Sardegna del film, con tante date e proiezioni, accompagnate dal regista e da Giuseppe Vinci. A Nuoro si tiene l'anteprima al Cinema Ten il 15 ottobre, mentre a Cagliari il film sarà in programma al Cinema Greenwich d'essai dal 16 al 29 ottobre. A Carbonia alla Fabbrica del Cinema dal 15 al 17 ottobre e il 22 ottobre; a Oristano al Cinema Ariston dal 16 al 22 ottobre; a Samassi al Cinema Riuniti dal 16 al 22 ottobre; a Uta al Cinema Vittoria dal 16 al 22 ottobre; a Ghirlanza al Cinema Joseph dal 17 al 19 ottobre; a Ozieri al Cineteatro Oriana Fallaci dal 19 al 20 ottobre; a Torralba al Cinema Carlo Felice il 19 ottobre; a Olbia al Cinema Teatro Olbia il 21 ottobre; ad Alghero al Miramare dal 23 al 28 ottobre; a Tortolì al Garibaldi il 24 ottobre e a Iglesias al Madison il 26 ottobre.

Il regista

“Storia di un riscatto” «si basa su una storia realmente accaduta nel 1994 in Sardegna: il rapimento di Giuseppe Vinci da parte dell’Anonima Sequestri, la cui famiglia aveva creato un’importante realtà imprenditoriale, la catena di Supermercati Vinci, in un territorio economicamente debole come la Sardegna. Giuseppe Vinci fu tenuto rinchiuso in una scatola di compensato lunga 190 centimetri, larga 180 e alta 190 per 310 giorni, il sequestro più lungo mai organizzato dall’Anonima. Un’esperienza che lasciò una ferita profonda nella sua vita. Il sequestro Vinci segnò una svolta storica: per la prima volta i sardi reagirono con decisione contro l’organizzazione criminale, guidata dalle mobilitazioni promosse da Sharon, la moglie venezuelana di Giuseppe. È significativo sottolineare che Giuseppe Vinci, nel film, interpreta sia se stesso nel presente sia il ruolo del padre negli anni ‘90».

La storia

La storia del sequestro più lungo dell’Anonim, quello di Giuseppe Vinci, la cui catena di supermercati di famiglia era diffusa in tutta la Sardegna. Il padre di Giuseppe, Lucio, nonostante il blocco dei beni, è disposto a tutto pur di riportarlo a casa. Dopo 310 giorni di prigionia Giuseppe viene rilasciato dietro pagamento di un riscatto. Il film si concentra sulle diverse fasi del rapimento e sull’incomprensibile ambivalenza del governo. La famiglia fu costretta a pagare le tasse sul riscatto di 4 miliardi e 250 milioni di vecchie lire.

