Giuseppe Vinci rivive il sequestro sul set Le riprese di Odoardi a Villanovaforru 

Maglione a rombi verdi e rossi, giacca in pelle marrone abbinata alle scarpe: così – davanti alle cineprese – Giuseppe Vinci, trent’anni fa vittima di un sequestro di persona, diventa Lucio, suo padre, che nonostante il blocco dei beni ebbe un ruolo fondamentale nel riportare a casa il figlio. Lucio, che oggi ha 87 anni, è qui a Villanovaforru, dove si gira un film su quella drammatica vicenda: «Mi emoziona sempre rivivere il passato», racconta, «sono trascorsi tanti anni ma il ricordo di quello che abbiamo vissuto fa risalire la rabbia». Il film si intitola “Storia di un riscatto”, è diretto dal regista Stefano Odoardi e prodotto da Sardegna Teatro e Superotto Film Production con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission.

L’appello ai rapitori

La prima scena si gira all’interno della chiesa San Francesco d’Assisi: è quella in cui la madre dell’ex rapito, Giuseppina Demartis, lancia dal pulpito un appello ai sequestratori e implora l’intercessione della Madonna, madre come lei di un figlio imprigionato. Nella realtà la chiesa era quella della chiesa di Orgosolo, il paese dei rapitori, dove la moglie di Giuseppe, Sharon, si augurava di poter conoscere la Sardegna vera e autentica, così come suo marito gliel’aveva sempre raccontata.

Nella via attigua alla chiesa si gira la scena del corteo (il primo nella storia dei rapimenti in Sardegna) organizzato da Sharon a Macomer per chiedere la liberazione dell’ostaggio: macchine d’epoca parcheggiate ai lati della strada, attori (il regista Giovanni Columbu) e comparse sfilano sotto un sole già estivo con un abbigliamento invernale. Il giornalista Ottavio Olita interpreta se stesso: intervista autorità e un dipendente dei supermercati della famiglia Vinci. Intanto il corteo sfila silenzioso, carico di pathos: le bandiere dei quattro mori, striscioni e cartelloni riproducono fedelmente quelli originali.«La chiave – commenta Stefano Odoardi – è proprio la ricostruzione fedele della realtà: una commistione tra immagini di repertorio, fondamentali per la testimonianza dei fatti, e la riproduzione attuale. Il racconto di Vinci ha permesso di restituire i dettagli essenziali di tutta la vicenda».

L’emozione del paese

Un elemento di rilievo, nel film, è la vicinanza del popolo e delle istituzioni sarde alla famiglia Vinci: una partecipazione senza precedenti che ha finito per coinvolgere anche, nella finzione, gli abitanti di Villanovaforru. «La piazza si riempie», commenta soddisfatto Andrea Mandis, un residente che ha dato una grossa mano al regista quando si trattava di scegliere le località dove fare le riprese: «Il set dà vita al paese: il bar, l’albergo, tutte le attività riprendono a respirare. E si è creato un feeling incredibile con la produzione: per noi è un orgoglio che abbiano deciso di girare qui. Quando il regista ha visto il forno del panificio dei miei genitori ha pensato che fosse ideale per riprodurre la prima prigione dove è stato rinchiuso Giuseppe Vinci».

«Sono felice», sorride emozionato l’ex ostaggio: «Non è stata una scelta semplice decidere di rivivere tutto ma penso che la mia storia andasse raccontata. Ho deciso io di interpretare mio padre che è stato il fulcro dell’evoluzione positiva della mia prigionia».

RIPRODUZIONE RISERVATA