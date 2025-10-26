Giuseppe Vinci è tornato a Macomer per la proiezione di “Storia di un riscatto”  

Il film, “Storia di un un riscatto”, legato al rapimento dell'imprenditore Giuseppe Vinci che marcò la decadenza di Macomer e del territorio oltre il crollo di un impero economico, è stato proiettato al Costantino, richiamando centinaia di spettatori. Una vicenda drammatica che è stata rivissuta nella pellicola dal protagonista, Giuseppe Vinci, che segnò l'inizio della fine della storica famiglia di imprenditori di Macomer, titolari di una catena di supermercati diffusi in tutta l’Isola.

«Una storia dolorosa che non si può dimenticare», ci racconta Giuseppe Vinci, «e che il regista Stefano Odoardi mi ha convinto a raccontare». Spicca la determinazione del padre di Giuseppe, Lucio Vinci, non si fermò neanche davanti al blocco dei beni da parte del governo. Per la liberazione del giovane imprenditore, la famiglia dovette pagare 4 miliardi e 250 milioni lire. «I soldi per pagare il riscatto vennero in qualche maniera recuperati, impegnando l'intero gruppo», continua Giuseppe Vinci, «ma allo Stato abbiamo dovuto pagare le tasse. Poi ancora il pagamento della liquidazione e messa in sicurezza dei dipendenti, che ammontava a 5 miliardi di lire». Un disastro economico che travolse l'azienda, che distribuiva centinaia di buste paga, e aveva pronto un progetto di espansione con l’apertura di altri 20 supermercati in tutta l’Isola e la realizzazione di un centro logistico nell’area di Tossilo.

