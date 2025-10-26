VaiOnline
L’evento.
27 ottobre 2025 alle 00:34

Giuseppe Vinci è tornato a Macomer per la proiezione di “Storia di un riscatto”  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il film, “Storia di un un riscatto”, legato al rapimento dell'imprenditore Giuseppe Vinci che marcò la decadenza di Macomer e del territorio oltre il crollo di un impero economico, è stato proiettato al Costantino, richiamando centinaia di spettatori. Una vicenda drammatica che è stata rivissuta nella pellicola dal protagonista, Giuseppe Vinci, che segnò l'inizio della fine della storica famiglia di imprenditori di Macomer, titolari di una catena di supermercati diffusi in tutta l’Isola.

«Una storia dolorosa che non si può dimenticare», ci racconta Giuseppe Vinci, «e che il regista Stefano Odoardi mi ha convinto a raccontare». Spicca la determinazione del padre di Giuseppe, Lucio Vinci, non si fermò neanche davanti al blocco dei beni da parte del governo. Per la liberazione del giovane imprenditore, la famiglia dovette pagare 4 miliardi e 250 milioni lire. «I soldi per pagare il riscatto vennero in qualche maniera recuperati, impegnando l'intero gruppo», continua Giuseppe Vinci, «ma allo Stato abbiamo dovuto pagare le tasse. Poi ancora il pagamento della liquidazione e messa in sicurezza dei dipendenti, che ammontava a 5 miliardi di lire». Un disastro economico che travolse l'azienda, che distribuiva centinaia di buste paga, e aveva pronto un progetto di espansione con l’apertura di altri 20 supermercati in tutta l’Isola e la realizzazione di un centro logistico nell’area di Tossilo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 