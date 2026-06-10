Giuseppe Vacca: ecco gli assessori 

Ieri mattina il neo sindaco di San Vero, Giuseppe Vacca, ha nominato la Giunta con una forte presenza femminile. Andrea Albai è stato nominato vicesindaco e assessore a Urbanistica, Lavori pubblici, all'accessibilità urbana, al decoro e verde. Rosalba Piras è assessora alle Attività produttive, turismo, sviluppo locale e politiche giovanili; Roberta Dessì si occuperà di Politiche sociali, Servizi alla persona, istruzione e sport; infine ad Agnese Fenu le deleghe di Spettacolo e pari opportunità.

«Sono stati giorni intensi - ha spiegato Vacca - Desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro agli assessori e ai consiglieri eletti. Ci attende una legislatura importante, che dovrà avere come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, attraverso interventi e progetti che interessano il paese, le marine e le borgate. Rivolgo inoltre un augurio di proficuo lavoro ai dipendenti comunali». ( s. p. )

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