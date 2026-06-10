VaiOnline
San Vero Milis.
11 giugno 2026 alle 00:30

Giuseppe Vacca: ecco gli assessori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri mattina il neo sindaco di San Vero, Giuseppe Vacca, ha nominato la Giunta con una forte presenza femminile. Andrea Albai è stato nominato vicesindaco e assessore a Urbanistica, Lavori pubblici, all'accessibilità urbana, al decoro e verde. Rosalba Piras è assessora alle Attività produttive, turismo, sviluppo locale e politiche giovanili; Roberta Dessì si occuperà di Politiche sociali, Servizi alla persona, istruzione e sport; infine ad Agnese Fenu le deleghe di Spettacolo e pari opportunità.

«Sono stati giorni intensi - ha spiegato Vacca - Desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro agli assessori e ai consiglieri eletti. Ci attende una legislatura importante, che dovrà avere come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, attraverso interventi e progetti che interessano il paese, le marine e le borgate. Rivolgo inoltre un augurio di proficuo lavoro ai dipendenti comunali». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione rispetta le indicazioni date anche in Sardegna dalla Corte dei Conti

La scelta “trasparente” di Catania: una gara pubblica per la cessione

Gli scali della Sicilia sud-orientale cercano soci privatiVia al bando internazionale: «È un obbligo di legge»  
Al. Car.
Viabilità

Via ai lavori sulla 195, sono i giorni del caos

Aperto il cantiere per ristrutturare la strada: traffico subito in tilt, disagi sino al 31 luglio  
Mariangela Lampis RIPRODUZIONE RISERVATA
Verso il ballottaggio.

Tempio, dialogo tra Pd e Addis?

Andrea Busia
Fisco

Meloni: meno tasse per il ceto medio

E avvisa le attività “apri e chiudi”: «Non siamo la Repubblica delle banane» 
Rimini

Dassilva, il pianto di un uomo libero: «Rinata la giustizia»

Oltre 15 ore di camera di consiglio L’assoluzione gela i figli di Pierina 