VaiOnline
Confartigianato
26 novembre 2025 alle 00:19

Giuseppe Tatti presidente degli impiantisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giuseppe Tatti è il nuovo presidente degli impiantisti di Confartigianato nelle province di Nuoro e Ogliastra. Lo ha eletto il direttivo della categoria che comprende antennisti, bruciatoristi, elettricisti, elettronici, termoidraulici, ascensoristi, fumisti e frigoristi.

Nato 44 anni fa a Nuoro e residente a Fonni, titolare di una impresa di installazioni di impianti che opera in tutta la Sardegna, ricopre anche le cariche di vicepresidente di Confartigianato Nuoro Ogliastra, componente della Giunta regionale dell’organizzazione artigiana e delegato nazionale della categoria.

Guiderà un comparto che nelle province di Nuoro e Ogliastra conta 667 imprese di cui 539 artigiane, l’80,8%, e che occupa 783 lavoratori, di cui 334 dipendenti e 449 indipendenti. «Mai come in questo momento la categoria degli impiantisti ha necessità di essere rappresentata perché per troppo tempo è stata considerata marginale nel mondo dell’impresa - afferma il neo presidente - siamo pronti a fare sistema, anche in un’ottica di filiera». «Il settore, soprattutto negli ultimi anni, ha subito molti cambiamenti e le crisi che si sono susseguite, hanno messo in ginocchio tante realtà - aggiunge Tatti - ma il settore ha dimostrato di essere resiliente e si sta riprendendo». Tra gli obiettivi che il presidente si è posto anche la formazione tecnica e normativa continua e la transizione energetica e della digitalizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 