Giuseppe Tatti presidente degli impiantisti 

Giuseppe Tatti è il nuovo presidente degli impiantisti di Confartigianato nelle province di Nuoro e Ogliastra. Lo ha eletto il direttivo della categoria che comprende antennisti, bruciatoristi, elettricisti, elettronici, termoidraulici, ascensoristi, fumisti e frigoristi.

Nato 44 anni fa a Nuoro e residente a Fonni, titolare di una impresa di installazioni di impianti che opera in tutta la Sardegna, ricopre anche le cariche di vicepresidente di Confartigianato Nuoro Ogliastra, componente della Giunta regionale dell’organizzazione artigiana e delegato nazionale della categoria.

Guiderà un comparto che nelle province di Nuoro e Ogliastra conta 667 imprese di cui 539 artigiane, l’80,8%, e che occupa 783 lavoratori, di cui 334 dipendenti e 449 indipendenti. «Mai come in questo momento la categoria degli impiantisti ha necessità di essere rappresentata perché per troppo tempo è stata considerata marginale nel mondo dell’impresa - afferma il neo presidente - siamo pronti a fare sistema, anche in un’ottica di filiera». «Il settore, soprattutto negli ultimi anni, ha subito molti cambiamenti e le crisi che si sono susseguite, hanno messo in ginocchio tante realtà - aggiunge Tatti - ma il settore ha dimostrato di essere resiliente e si sta riprendendo». Tra gli obiettivi che il presidente si è posto anche la formazione tecnica e normativa continua e la transizione energetica e della digitalizzazione.

