Giuseppe Piccinnu vince il trofeo ippico a San Cosimo 

Sei cavalieri per il palio e una trentina per la corsa alla stella. In un galoppatoio vestito a festa, a San Cosimo, il 31° trofeo ippico Città di Lanusei se lo aggiudicano Diavolo Saserra e il suo fantino Giuseppe Piccinnu, per la corsa piana del cavallo anglo arabo sardo. Sul podio della corsa alla stella, Mattia Lai di San Vito, Federico Tascedda di Bari Sardo e Simone Ferreli di Lanusei. Luciano Serra, a 14 anni, è stato il fantino più giovane e Marilisa Mura l’unica amazzone in gara. Soddisfatti gli organizzatori del palio, l’associazione Ippica Lanuseina che tramite il suo presidente Giancarlo Ligas traccia un bilancio positivo dell’evento con uno sguardo ai progetti per il futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA