Giuseppe Piccinnu trionfa al palio dellAssunta 

«A Siena il cavallo anglo arabo è di casa, è il simbolo del palio che si svolge nella città toscana - dice Alain Paddeu, presidente dell’Associazione ippica orgolese -. Anche a Orgosolo, tutti gli anni, investiamo sui cavalli nati e allevati in Sardegna. Lo facciamo con una gara dedicata». Da piazza del Campo all’ippodromo di Montes, la valorizzazione del cavallo isolano per eccellenza è un chioDo fisso. Giovedì sera è andato in scena il Palio dell’Assunta. Corse combattute, davanti a un numeroso pubblico. Nella gara degli anglo arabi (Memorial Carlo Moro) la vittoria è andata a Giuseppe Piccinnu, su “Bolliri”; in quella riservata ai purosangue, invece, successo per Gavino Sanna, con “Io ci provo”.

Ancora una volta il palio dell’Assunta è stato animato da nobili propositi. Il paese del Nuorese ha svelato un mondo ippico che vuole reagire, nonostante tutto. «Nell’Isola in questo periodo ci sono troppe corse, peccato che i cavalli siano pochini», spiega Paddeu. Lo speaker dell’ippica sarda, Tore Budroni, aggiunge: «Per il rilancio del nostro mondo non posso che augurarmi una maggiore collaborazione tra le associazioni ippiche. Devono dare una sistemata alle date, nell’arco del circuito estivo. Poi, occorre puntare sulla valorizzazione dell’anglo arabo, sul cavallo della tradizione».