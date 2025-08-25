VaiOnline
Il premio.
26 agosto 2025 alle 00:52

Giuseppe Mastio Rondine d’oro: lavoro e successo 

Nato a Gavoi il 12 agosto 1944, secondo di nove figli di una laboriosa famiglia agropastorale, Giuseppe Mastio è la quarta Rondine d'oro 2025, premiato domenica all'auditorium Lilliu dall'associazione Barbagia nel mondo e dal Presidio turistico nuorese. Mastio conosce fin da bambino il valore del lavoro e del sacrificio, e a soli sedici anni entra nei grandi cantieri per la costruzione delle dighe. Nel 1968 fonda la sua ditta individuale, gettando le basi di una realtà imprenditoriale che raggiungerà nel tempo grandi traguardi. «Con l’acquisto di nuovi mezzi, la formazione di personale qualificato e la diversificazione dei lavori (dalle strade agli edifici, dagli acquedotti alle opere pubbliche e private) la mia azienda è cresciuta senza interruzioni, fino a trasformarsi nel 2007 in srl», racconta.

Ora, a più di 55 anni dalla fondazione della Mastio Giuseppe srl, l’impresa conta circa trenta collaboratori e continua a garantire occupazione stabile e qualificata. La visione di Mastio non si è mai limitata all’azienda, ma ha sempre posto al centro il benessere dei lavoratori, garantendo condizioni e tutele superiori a quelle contrattuali, in un territorio spesso fragile e penalizzato come quello Nuorese. Mastio ha inoltre ricoperto ruoli di rilievo in associazioni di categoria, come presidente dell’Ance e della Cassa Edile, distinguendosi per il suo impegno a favore delle imprese, dei lavoratori e dello sviluppo del territorio.

