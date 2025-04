Giuseppe Cederna: «Quelle mie radici a Isili» 

Giuseppe Cederna ritorna in Sardegna, l’isola di una parte delle sue radici – famiglia materna di Isili – nei panni di Iago, l’antieroe più crudele di Shakespeare, in una rilettura contemporanea dell’ Otello firmata da Francesco Niccolini, con la regia di Emanuele Gamba. Lo spettacolo, un’opera che attinge alla lezione pasoliniana di Che cosa sono le nuvole e catapulta il dramma elisabettiano in un universo decadente fatto di marionette, menzogne e uccisioni, è in tournée per la Stagione Cedac oggi, alle 21, al Teatro Comunale di Dorgali, domani (20.30) al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, martedì (alle 21) e mercoledì (alle 10.30) al CineTeatro Olbia.

Figure comuni

«Uno spettacolo che ti chiede di ridere, ma poi lascia il gelo addosso», anticipa l’attore. Iago è l’ombra nera che muove i fili della tragedia, fino alla distruzione finale. «Tesse la trama con eleganza e ferocia, distrugge tutto, compreso sé stesso. Appare e scompare, presenza maligna e impalpabile». I protagonisti non hanno eroicità. Otello e Desdemona diventano figure comuni, prigioniere di vizi e sospetti. Un universo di piccoli infami e approfittatori, incapaci di resistere a gelosia e tradimento. Un mondo cupo e ridicolo, in cui si ride amaro e si riflette. Il testo è surreale, sospeso tra ironia, poesia e violenza. «C’è un momento in cui Iago capisce che il suo veleno ha attecchito. Allora diventa un danzatore leggero, con un sorriso che affascina e inquieta». Alla fine, il silenzio: Desdemona è morta, Otello pure. Iago pronuncia l’ultima battuta: «Io non risponderò a nessuna delle vostre domande», poi si rialza e si congeda con un monologo. Un epilogo che mescola tragedia e commedia, lasciando il pubblico attonito.

Sardegna

«Il mio corpo, con tutte le esperienze vissute, si è adattato a questo ruolo. Ogni sera Iago prende vita in modo diverso, e ogni sera il pubblico cambia insieme a lui». La Sardegna – che ha ammirato la sua poliedricità nel Tartufo di Molière e in Storia di un corpo di Pennac – lo aspetta. Quella Sardegna oltre il sangue materno: «Sono cresciuto con due maestri che me l’hanno fatta amare: mio padre Antonio, che ha lottato per la difesa delle coste, e Costantino Nivola, un uomo gentile e straordinario, amico di famiglia». La testardaggine, che crede derivi dalla sua metà isolana, lo ha portato a ottenere riconoscimenti in molti ambiti: dal ruolo di mimo e clown al teatro, dalla scrittura al cinema, con oltre cinquanta film e l’Oscar con il film culto Mediterraneo di Gabriele Salvatores. «Sono stato a un festival in India dove è stato proiettato. Tanti giovani, in conflitto con la politica del loro paese, si sono sentiti come quei soldati che non accettavano la realtà del tempo, come Abatantuono, nei panni del sergente Lo Russo, che diceva: Avete vinto voi, ma non riuscirete a considerarmi vostro complice».

Per l’attore, esiste ancora la speranza: sta nella poesia.«Vivere e abitare poeticamente le nostre giornate, essere attenti agli altri, accettare il dolore e la sofferenza, mantenere la speranza in ciò che facciamo, leggiamo, parliamo, anche nel momento in cui la democrazia sembra spacciata. Sveliamo le falsità del potere: così mi hanno insegnato mio padre e mia zia, la giornalista Camilla». Anche il teatro diventa spazio di libertà, antidoto contro la falsità. «Viviamo un tempo violento, di parole forti e guerre. Sono stato in Palestina, ho visto la sofferenza da tutte le parti. A teatro si costruiscono storie insieme: è una comunità di persone che riflettono profondamente sulla vita e sulla verità delle cose». Un messaggio ancora più urgente oggi.

«Iago è universale perché è lo specchio del potere che mente e devasta. È la figura di chi semina veleno».

