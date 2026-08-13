Giuseppe Cederna: «A Ulassai con Rodari, l’artigiano della parola» 

Lo conosciamo tutti come Antonio Farina, l’attendente che si innamora della bella Vassilissa in “Mediterraneo” di Salvatores, ma Giuseppe Cederna è molto di più; scrittore e attore romano, figlio dello scrittore e politico Antonio e nipote di Camilla, anche lei scrittrice e giornalista.

Le parole hanno sempre avuto uno spazio enorme nella sua vita. Il 9 agosto ha portato con Pino Cangialosi al Festival dei Tacchi a Ulassai “Non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo”, omaggio a Gianni Rodari.

«Ero un ragazzo invisibile che studiava biologia e che scopre di aver bisogno di mettere insieme la testa e il corpo. Quindi scopre il mimo, la clowneria e, pur venendo da una famiglia di intellettuali borghesi, sente che il suo corpo minuto, dono di sua madre sarda, parla. È stato come scoprire un incendio dentro che poteva contagiare il pubblico».

Nascono gli Anfeclown, era il 1977.

«La prima tournée fu a Cagliari. Siamo arrivati come degli emigranti, passaggio ponte in nave, con una cassa di vimini… non so come facessimo. Sognavamo di mettere in crisi i falsi miti del ‘68 e del ‘77, riportare l’attenzione al mondo, ai poveri: non era solo un'attenzione politica, ma anche umana. Dopo il teatro autarchico, quello dell’Elfo, dove ho avuto la fortuna di lavorare molto su di me. Recitai tra gli altri in “Sogno di Una Notte d’Estate” di Salvatores, “Amadeus” di Shaffer e “Mozart, il sogno di un clown” per la regia di Ruggero Cara ed Elisabeth Boeke».

Poi arrivò la chiamata della settima arte: il cinema.

«Iniziai con Comencini poi Bellocchio, una piccola parte. Marrakesh Express fu un grande colpo di fortuna, perché per la prima volta ho interpretato uno che ha figli, una moglie… uno come tanti».

Due anni dopo era l’attendente Antonio Farina in Mediterraneo.

«Un altro colpo di fortuna che dura ancora adesso: in Italia e Grecia sono riconosciuto per gli occhi e la voce di Farina, sono ambasciatore di “Mediterraneo” nel mondo. Sono tornato nell'isola del film venti volte».

C’è stato anche un momento buio.

«Dopo Mediterraneo faccio film che vanno male, mi lascia la fidanzata, mi lascia l’agente. Nessuno mi cerca più. Crollo in segreto, perché per un attore il fallimento è doppiamente tragico: devi sempre essere sorridente, positivo, speranzoso. Dopo la morte di mio padre, capisco che devo prendermi cura di me: vado in analisi, comincio a viaggiare e torna la scrittura. Scrivo per Repubblica, scrivo libri. Sono molto grato a questo fallimento, grazie al quale posso andare nelle carceri e nelle scuole e incontrare i ragazzi, raccontargli che quello che hanno di fronte è un uomo, non un fantoccio che ha fatto tre film».

A Ulassai ha portato Rodari.

«È un’idea nata da un invito a “Montale città della fiaba”. Attraverso i libri di Rodari ho scoperto che il cuore dell'alchimia di questo mago era nella “Grammatica della fantasia”, e che lui non era solo il maestro delle storie ma lo era della cura, dell'attenzione e del valore politico della parola. Mi fa riscoprire Don Milani, perché dice “la parola è uno dei più grandi strumenti di liberazione che l'essere umano ha in mano”. Se hai la parola governi il mondo, se sei ignorante vieni sfruttato».

Molto attuale.

«Rodari era un partigiano della parola, e le parole possono essere uccise, tradite, umiliate, soffocate. In questo spettacolo ci sono Brecht e Gaza, ci sono i bambini palestinesi e quelli ucraini con Rodari che ci ricorda che “ogni bambino bisognerebbe accettarlo come un fatto nuovo con il quale il mondo ricomincia ogni volta da capo”. Non è una cosa straordinaria? Mi sembra perfetto per Ulassai, dove ci sono il teatro di Giancarlo Biffi e lo spirito di Maria Lai».

Che cosa le è rimasto di Antonio Farina?

«Farina scopre sé stesso attraverso l'amore, e attraverso questo diventa uomo. Chi altri poteva stare in un barile di olive e rifiutarsi di partire? Un'immagine così forte ti dice che Mediterraneo è una storia che ti invita a trovare il tuo posto nel mondo e a difenderlo. In un’isola greca, dodici anni fa, dopo avermi riconosciuto un barista mi mise la testa su una spalla e iniziò a singhiozzare: “grazie a te” mi disse, “ho capito che dovevo tornare nonostante tutte le difficoltà”. Questo va oltre il lavoro di un attore».

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