Giuseppe Cancedda, un secolo di vita per il re dei panettieri  

Sua moglie Rina, ancora bambina, nel giugno del ’37 faceva da madrina alla posa della prima pietra della nascente Carbonia. Diciotto anni dopo, il pane a quegli stessi minatori e operai che si spaccavano la schiena per mantenere in piedi la città, glielo forniva il marito, Giovanni Cancedda. Essendo uno dei primi panificatori di Carbonia, è da considerare un’istituzione, e ieri ha messo in fila molti motivi per far festa: nonno Giovanni ha compiuto 100 anni (è nato il 7 agosto 1925 nell’ex Comune di Serbariu) e il panificio da lui fondato (e ora condotto dai figli) ne ha festeggiato 70. La storia di Giovanni Cancedda (che modestamente è anche polistrumentista: fisarmonica, sax, clarinetto, mandolino) e della compianta Rina Piga, è pertanto uno spaccato della storia della città. Ritagli epici come quando Giovanni con un triciclo a cassone faceva e trasportava per le strade sterrate di Carbonia quintali di gigantesche pagnotte. Comprò poi un terreno in via Sardegna in cui realizzò il panificio e la casa dove ieri Giovanni (un po’ acciaccato ma mai restio a regalare sorrisi) è stato circondato dall’affetto di tanti. Ha avuto sette figli (Marcello, Roberto, Narcisa, Lollo, Paola, Rita, e il compianto Carlo scomparso tragicamente nel 2007). Nel conto, da aggiungere 13 nipoti e 7 pronipoti. Come tanti ragazzini, Giovanni Cancedda mosse i primi passi in un panificio di Serbariu come garzone e fattorino. «Poi un fornitore ne intuì lo spirito imprenditoriale – racconta il figlio Marcello – e fece in modo che nostro padre nel 1955 potesse mettersi in proprio e iniziare questa meravigliosa avventura che dura tuttora». Poi solo fatica e sudore finalizzati alla famiglia.

