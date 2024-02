Giuseppe Biasi richiama un folto pubblico 

Giuseppe Biasi resta una star amatissima dell'arte sarda. Ieri sera all'inaugurazione della mostra nella Pinacoteca nazionale di piazza Santa Caterina dal titolo “Giuseppe Biasi. La collezione regionale” sono arrivate il triplo delle persone che poteva contenere la sala conferenze, dove la direttrice Maria Paola Dettori e l'assessore Aldo Salaris hanno dato il bentornato alle opere dell'artista sassarese. L’operazione è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione col Ministero della Cultura, la Direzione regionale Musei Sardegna e la Soprintendenza di Sassari e Nuoro.

Per il momento sono state esposte solo 31 delle 293 opere che fanno parte della collezione della Regione Sardegna. Sono destinate all'ex Carmelo, ma non è ancora aperto quello che sarà il Museo regionale del Novecento e del Contemporaneo. Data l'imponenza della collezione, le opere verranno fatte ruotare nelle due sale del piano terra. Si lavora pure per allestire una terza sala.

La selezione dei dipinti a tempera e olio racchiude i primi 40 anni del Novecento. La "Grande festa campestre” fu presentata alla Biennale del 1912. La “Processione nella Barbagia di Fonni” e gli “Obrieri con gli stendardi” sono altri esempi dei momenti comunitari. L’attenzione per la musica è espressa nella suggestiva i “Suonatori ambulanti” ripresi mentre si dirigono verso una chiesetta. Ci sono poi i ritratti di donne e uomini sardi.

