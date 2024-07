Giura il nuovo Governo a trazione sovranista 

L’Aja. Il nuovo primo ministro olandese, il 67enne Dick Schoof, ha giurato nelle mani del re Willem-Alexander e così il governo di coalizione a trazione sovranista è finalmente entrato in carica, dopo nove mesi di estenuanti trattative tra i quattro partiti disposti a trovare un’intesa. Ovvero il Pvv di Geert Wilders, il liberale Vvd dell’ormai ex premier (ed ex leader) Mark Rutte, l’Ncs dell’outsider Pieter Omtzigt e infine il BBB, il partito degli agricoltori. Una compagine più o meno anti-sistema che, tuttavia, ha trovato l’amalgama. In particolare nel voler tagliare l’immigrazione nei Paesi Bassi. Certo, il Pvv di Wilders è senz’altro il più scalmanato dei quattro sul tema, con promesse elettorali estremiste e a tratti apertamente xenofobe. Ma pure gli altri non scherzano, quanto a fermezza, e la direzione è chiara: è in arrivo un giro di vite sull’accoglienza, da capire quanto in linea con i valori in voga a Bruxelles.

Il programma di governo concordato dai quattro non a caso afferma di voler puntare al «regime di asilo più severo di sempre», compresa «una clausola di opt-out per le politiche europee in materia di asilo e migrazione» da presentare «al più presto» alla Commissione europea. Che all’epoca si era trincerata dietro imbarazzati «commentiamo solo proposte di legge di autorità in carica». Bene. Quel momento potrebbe arrivare molto presto, dato che il dicastero alla migrazione lo ha preso proprio il Pvv con la 64enne Marjolein Faber, nota per aver sostenuto le teorie cospirazioniste sulla sostituzione dei bianchi in Europa, sposando persino il termine “omvolking” usato dai nazisti tedeschi.

