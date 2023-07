Giura anche la barracella 

Nella compagnia barracellare è tempo di nuovi ingressi: per la prima volta una donna ne farà parte. Ieri, la 45enne Sonia Gobbo e il 33enne Alessandro Carruciu hanno giurato e sono entrati a far parte della squadra. «Danno un supporto fondamentale e affidabile, oltre al servizio di salvaguardia del territorio extraurbano e in tutte le iniziative e manifestazioni che avvengono all'interno del paese, collaborando co n carabinieri e polizia municipale», spiega il sindaco Italo Carruciu. Sonia Gobbo, di origini bolzanine, si aggiunge alle altre donne presenti in Marmilla (nella compagnia di Tuili): «Ho voluto questo incarico per essere utile alla mia squadra e soprattutto per difendere un territorio ormai troppo sfruttato, che un domani lasceremo ai nostri figli, nella speranza che loro siano migliori di noi - dice - ho avuto un’educazione rigida e non tollero l’inciviltà». (g. g. s.)

