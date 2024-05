Giunte uscenti? Tutte a casa 

Nessuna lista della maggioranza uscente: è questa la prima novità che riguarderà la campagna elettorale a Calasetta e a Sant’Anna Arresi.

Calasetta

Tutto come previsto a Calasetta dove la corsa alla presa del Municipio vede tre liste presentate in anticipo rispetto alla scadenza. Nell’ordine di presentazione “Rinascita Calasettana” con Antonello Puggioni, candidato sindaco. A seguire “Gianca Cadesédda” del già sindaco, ma di Buggerru, Silvano Farris e infine, “Calasetta Futura” guidata da Agostino Armeni. Ora la palla passa ai calasettani che dovranno scegliere tra l’imprenditore nel settore ittico, il fisioterapista o l’avvocato. Tante curiosità nelle tre liste come ad esempio la candidatura del responsabile dell’emodinamica della cardiologia del Sirai di Carbonia, Salvatore Ierna che corre con Farris mentre due farmaciste che lavorano a Sant’Antioco nella stessa attività, si ritrovano schierate l’una contro l’altra in questa tornata elettorale. Dafne Mercenaro con Farris, mentre la collega Veronica Turini, è in lista con Puggioni. Aldo Vigo, rappresentante dei pescatori, è in lista con Armeni. Non ci sarà invece il gruppo dell’amministrazione uscente che ha visto la sindaca Claudia Mura affidare le ultime parole a un comunicato dove evidenzia la sua disponibilità verso tutti fino al termine del mandato, annunciando che il gruppo continuerà comunque a esistere.

Sant’Anna Arresi

Alla fine sono due le liste elettorali presentate a Sant'Anna Arresi e non ci sono rappresentanti della maggioranza uscente tranne il consigliere Samuele Mei. Nessun esponente della Giunta guidata dalla sindaca Maria Teresa Diana, di cui si aveva già certezza della non ricandidatura. Tra un mese, dunque, si sfideranno l’ex sindaco Paolo Dessi con la lista “Giorno Nuovo”, in cui figurno l'ex sindaca Teresa Pintus e il consigliere di minoranza uscente Valerio Lecca.

Grandi novità invece nella lista del gruppo “Uniti per Sant'Anna Arresi”, in cui la sorpresa è la candidatura a sindaca di Maddalena Garau, ex assessora della Giunta guidata da Teresa Pintus. Nel gruppo degli aspiranti consiglieri anche il consigliere Armando Linzas che il totosindaco aveva a lungo indicato come prescelto alla candidatura contro Dessì. (s. g.-f. m.)

