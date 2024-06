Giunta Zedda, un mix di politici e tecnici 

Il week-end di riflessione apre la strada alla settimana decisiva per Massimo Zedda e alleati. Domani il sindaco incontra il Pd, subito dopo rivede i “suoi” Progressisti. Martedì tocca ad Avs, venerdì c’è la proclamazione degli eletti (salvo cambi dell’ultima ora). Dopo di che non manca più nulla per definire la nuova Giunta, anche perché Zedda vuole convocare il Consiglio comunale a stretto giro. L’obiettivo è far ripartire la macchina politico-amministrativa prima di metà luglio.

Le scelte

Il sindaco ha iniziato mercoledì scorso a incontrare gli alleati. Nella nuova maggioranza di Palazzo Bacaredda l’armonia è piena, anche sul metodo: ai partiti la prerogativa di indicare i possibili assessori, a Zedda il compito di fare sintesi ed eventualmente rimodulare l’attribuzione delle deleghe in base alle competenze che verranno fuori. Il mantra è «Giunta di alto profilo». Non ci saranno limiti nemmeno sulle quote tecniche e politiche: si potranno indicare come papabili sia gli eletti in Consiglio, sia chi non era candidato.

L’unico nodo

Sulla distribuzione delle caselle esiste un solo elemento non definito, che interessa soprattutto i due partiti leader della coalizione, ovvero Pd e Progressisti. Al momento l’uno e gli altri hanno eletto sei consiglieri. Ma i dem potrebbero arrivare a sette, ciò che li renderebbe più forti nella trattativa con il sindaco. Infatti: è pacifico che Pd e Progressisti avranno ciascuno due posti in Giunta. Ma i democratici puntano ad arrivare a tre. Se così fosse, Zedda indicherebbe come “quota sindaco” un solo nome anziché due. A questo nodo è legata la presidenza dell’Aula, che va obbligatoriamente data a un eletto: per i Progressisti deve essere considerata alla stregua di un posto in Giunta; per i dem, invece, i ragionamenti sugli assessorati vanno scorporati da tutto.

Gli incontri

Guido Portoghese, segretario del Pd a Cagliari, è in posizione attendista. «Andremo dal sindaco soprattutto per ascoltare – dice -: vogliamo conoscere l’idea di amministrazione della città e di articolazione delle deleghe. Per noi è importante fare da subito un patto di governo che ci accompagni nei prossimi cinque anni». Il Pd chiederà espressamente che «la Giunta venga definita dopo la proclamazione degli eletti».

I nomi

La lista dei papabili per la carica di assessore non è cambiata: in quota Zedda si fanno i nomi di Mauro Coni, Maria Cristina Mancini, Barbara Argiolas e Maria Francesca Chiappe. Per i Progressisti, Anna Puddu e Matteo Massa. Nel Pd, per l’area Circolo Mandela-Fadda, ecco Marco Benucci, Yuri Marcialis e Fabrizio Marcello; per la mozione Schlein ci sono Davide Carta, Matteo Lecis Cocco Ortu e Jacopo Fiori; Rita Polo per gli indipendenti. Giulia Andreozzi è il nome di Avs; Sinistra futura si sta orientando su Michele Boero e Laura Stochino; il M5S su Luisa Giua Marassi e Pino Calledda. Ma sorprese e outsider sono la cifra della politica.

