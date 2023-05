Giunta, verso la staffetta Gibillini-Moi  

Quali scenari per il futuro della giunta e della maggioranza alla guida della città di Carbonia? Domanda più che lecita all’indomani della presa di posizione del sindaco Pietro Morittu che ha chiesto all’assessore alle politiche sociali Roberto Gibillini di rimettere il suo mandato nel rispetto di quanto espresso da “Ora x Carbonia”, suo gruppo di provenienza. Innanzitutto bisognerà capire cosa deciderà di fare l’assessore; se rassegnerà le dimissioni o se invece obbligherà il sindaco ad altre scelte, come ad esempio la revoca della delega. In un caso o nell’altro rimarrebbe un posto vacante in giunta che dovrebbe essere ricoperto dalla medesima forza politica.

Incarico a turno

In realtà i giochi sembrerebbero in parte già scritti. Secondo un accordo stipulato già al momento dell’insediamento dell’attuale giunta, il gruppo “Ora x Carbonia” aveva deciso di conferire l’incarico ai primi tre non eletti della lista, dividendo i cinque anni della consiliatura. In sintesi a Gibillini dovrebbe subentrare Paolo Moi che a sua volta dovrebbe essere sostituito, a tempo debito, da Irina Piras. Ora rimane da capire se questo accordo è ancora in piedi o se invece subentreranno ragionamenti differenti.

Non è l’unico problema che il sindaco è chiamato ad affrontare per mantenere in equilibrio la giunta.

Acque agitate

Già da tempo il gruppo “Uniti per rinascere” naviga in acque agitate. I due consiglieri Antonio Caggiari e Rita Vincis già da tempo hanno affermato di non sentitisi più rappresentati dall’attuale assessore all’Urbanistica Piero Porcu, che alle ultime elezioni amministrative è stato il più votato della lista. Da tempo sono in corso interlocuzioni per trovare una soluzione ma a oggi ancora tutto è fermo. Nei prossimi giorni è prevista una nuova riunione politica per provare ad uscire dal guado e porre fine ad una incertezza che ormai va avanti da diversi mesi.