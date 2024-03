Giunta, trattative finali: Progressisti fuori? Truzzu, ipotesi ricorso 

In Giunta non c’è posto per tutti. Di sicuro non per chi non ha consiglieri, ma a quanto pare nemmeno per chi ne ha eletto tre come i Progressisti. È l’ultima indiscrezione dalle trattative in corso per la formazione della squadra di governo che, assicurano da ambienti vicini alla presidente Alessandra Todde, sarà pronta entro il mese e presentata alla prima seduta del Consiglio. Intanto, dopo il verdetto della Corte d’Appello interviene anche il candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: «La Sardegna è spaccata in due con un distacco di appena tremila voti su 750mila elettori. Da parte mia e di FdI saranno esaminati tutti i verbali per capire se ci sono gli spazi per eventuali ricorsi, vista la differenza e le tante schede nulle». Detto ciò, «ho riconosciuto la vittoria di Alessandra Todde, a cui faccio nuovamente gli auguri, nella speranza che possa fare il meglio per la Sardegna e per i sardi e anche nella speranza che si abbia la capacità di tenere conto del quadro che è emerso». In ogni caso, «faremo un'opposizione costruttiva sui temi».

«Contano i voti presi»

Tornando alla maggioranza, oggi e domani la governatrice dovrebbe vedere tutti gli alleati eccetto il Pd, che incontrerà dopo la direzione del partito in programma lunedì a Oristano. Dal punto di vista della leader del Campo largo i conti tornano. Tre assessorati e la presidenza del Consiglio regionale dovrebbero andare ai democratici, altri due assessori dovrebbero essere in quota presidente, due al M5S, uno a “Uniti con Alessandra Todde”, uno a Sinistra futura, uno a Orizzonte comune, e due all’Alleanza Verdi-Sinistra.

«Più del numero di consiglieri regionali contano i voti ottenuti», ha ripetuto anche due giorni fa Todde. Cioè, la regola del Cencelli per cui a tre posti nell’Assemblea corrisponde un assessorato vale fino a un certo punto. E così, se Avs - che ha il 4,7% e quattro consiglieri – chiede due caselle, è giusto che sia accontentata. Anche se questo significa lasciare i Progressisti, che pure hanno tre consiglieri e il 3%, fuori dalla Giunta. Ma non a bocca asciutta, ricordano fonti vicine a Todde: il partito avrebbe comunque il sostegno alla candidatura di Massimo Zedda a sindaco di Cagliari, che evidentemente non è scontata.

D’altra parte, nessuno ha mai escluso a priori che il Pd potesse farsi avanti per la poltrona da primo cittadino, magari con Comandini. Comunque: la partita del capoluogo viene trattata alla stregua di un posto nell’esecutivo. I Progressisti difficilmente sceglierebbero la strada della Giunta, ma se lo facessero, Avs prenderebbe solo un assessorato e forse la vicepresidenza della Regione, inizialmente promessa al Pd.

Pd ridimensionato

Ai democratici che rivendicavano quattro assessorati, la vicepresidenza e la presidenza dell’Assemblea, verrà chiesto di accontentarsi di tre posti in Giunta e della guida del Consiglio. La chiusura del cerchio dipenderà proprio dalla posizione del Pd che emergerà chiara nella direzione di lunedì a Oristano: riuscirà a farsi bastare quello che offre la presidente? Intanto, alcuni punti fermi: il presidente del partito Giuseppe Meloni (Riformisti) dovrebbe approdare al Bilancio e alla Programmazione, Anna Maria Busia agli Affari generali, la terza casella Dem dovrebbe essere attribuita a Cesare Moriconi in quota Popolari. Per la presidenza del Consiglio è in pole position Piero Comandini, il quale dovrebbe però dimettersi dalla segreteria regionale del partito che, a quel punto, dovrebbe aprire la strada per la successione. A questo si legano le ipotesi su Desirè Manca (M5S), con ottomila preferenze la consigliera più votata in assoluto. Lei vorrebbe la guida dell’Assemblea, ma difficilmente raggiungerà l’obiettivo. Otterrà invece, sicuramente, una contropartita in Giunta, in una delle due posizioni che spettano al M5S. Non la Sanità dove approderà un tecnico, forse il manager Luigi Minerba. Il M5S guarda anche ai Trasporti. Per Avs sono previsti i Lavori pubblici in capo ad Antonio Piu. Per l’eventuale, secondo assessorato si fa il nome di Eugenio Lai, che non è riuscito a farsi rieleggere. (ro. mu.)

