Giunta, tempi certi ma l’intesa non c’è 

Le interlocuzioni proseguono e i tempi di formazione della Giunta ormai sono certi («puntiamo a essere pronti per la prima seduta del Consiglio», ha confermato anche ieri Alessandra Todde), eppure le trattative sono in una fase di stallo. Dopo un primo bilaterale a margine della riunione del Campo largo a Oristano, ieri la presidente della Regione ha rivisto la delegazione del Pd (Piero Comandini, Giuseppe Meloni e Roberto Deriu) senza però raggiungere una quadra. I Dem, che venerdì si riuniranno nell’Assemblea e lunedì in direzione, continuano a rivendicare quattro assessorati (ma alla fine riusciranno ad arrivare a tre) la vicepresidenza della Regione e la presidenza del Consiglio. Todde non ha battuto ciglio, ma ha fatto notare agli alleati che le caselle sono in tutto dodici, non di più. I conti non tornano, insomma. Considerato che anche l’Alleanza Verdi Sinistra, con tre consiglieri ma oltre il 4%, reclama più di un posto in Giunta, e che la presidente stessa non rinuncerà a indicare uno o due nomi. E poi c’è il nodo Desirè Manca, la consigliera del M5S più votata di tutti. Per lei la strada della presidenza dell’Assemblea è quasi preclusa. Quel ruolo spetta al Pd che suggerirà il nome di Piero Comandini. L’alternativa per la pentastellata potrebbe essere la Programmazione e Bilancio, dove però è quasi sicuro l’approdo di un altro consigliere supervotato, Giuseppe Meloni dell’area Riformisti del Pd. Gli altri nomi del Pd sono Cesare Moriconi (area popolari) per gli Enti locali o il Bilancio, e Anna Maria Busia (area Riformisti) per gli Affari generali. (ro. mu.)

