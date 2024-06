«Giunta, sulla sanità  una falsa partenza: assetti da ridefinire» 

«Ho fatto l’ufficiale dell’esercito. Durante l’addestramento ci dicevano: chi ha tempo non aspetti tempo. Ci sono malati oncologici che sono rimasti senza un riferimento terapeutico. Cosa diciamo a queste persone, che sono passati pochi mesi dall’insediamento della Giunta? Il tempo non è una variabile indipendente rispetto ai problemi che vive la gente». Luciano Uras spiega perché l’Assemblea dei Progressisti e La Base chiede alla presidente della Regione di calendarizzare con la massima urgenza una riunione di maggioranza: «Non me la sono sentita di aspettare a dopo l’estate: o metti subito in linea cosa c’è da fare, o non sarà più percepito. È un po’ come il ragazzo all’inizio dell’anno scolastico: se al primo trimestre studia e convince gli insegnanti, poi magari vivrà di rendita. Ciò che conta è l’avvio».

La sua voce è molto critica. Cosa sta succedendo?

«Ogni cinque anni la Regione registra un’alternanza e i cittadini che vanno a votare sono sempre meno. Ogni volta, chi subentra sostiene che la colpa di ciò che non va è di chi c’era prima. Stavolta, noi vogliamo incidere nelle cose di governo, in ciò che bisogna fare, e se per riuscirci bisogna ridefinire qualche assetto, allora si ridefinisce qualche assetto».

A cosa si riferisce?

«Al tema della Sanità. C’è un’esigenza temporale: durante l’estate la popolazione della Sardegna come minimo raddoppia: arriva oltre un milione di turisti e la pressione sui servizi sanitari aumenta. A questo si aggiunge un fatto».

Quale?

«A capo di un assessorato che vale il 60% del bilancio della Regione c’è una persona (l’assessore Armando Bartolazzi ndr.), magari un medico capace, che però non conosce la realtà sarda. Questo è apparso evidente. È già complicato per un sardo organizzare la risposta in tempi celeri, figuriamoci per chi ha bisogno di approfondire la realtà nella quale deve operare».

Cosa si può fare?

«Aiutare la Giunta e l’assessore è utile politicamente e tecnicamente. E lui si dovrà coordinare con tutti quelli che sono in grado di aiutarlo».

Ma se un assessore è poco adatto non sarebbe meglio sostituirlo?

«Se la presidenza avesse avuto fiducia in una professionalità e competenza espressa in Sardegna, forse avremmo avuto qualche problema in meno. Ma adesso c’è questo assessore: auspichiamo che funzioni una maggioranza che sia in grado di dare contributi, cosa che non accade per debolezza di un’interlocuzione interna proprio alla maggioranza di governo».

Riscontra questa debolezza su altri fronti?

«Intanto sulla riforma della Regione. La legge “poltronificio” su cui abbiamo basato parte dell’opposizione nella passata legislatura è da superare. La Regione ha circa diecimila dipendenti. Tanti sono giovani. È possibile che l’amministrazione attinga sempre da fuori? Può capitare che serva qualche contributo specialistico, ma in generale non dobbiamo pagare due volte quello che possiamo pagare una volta soltanto. Inoltre ribadisco l’opportunità di istituire il comparto unico della pubblica ammistrazione».

Rinnovabili e speculatori. La Giunta come si sta comportando?

«Si è affrontato il problema all’interno della Giunta e nel rapporto con i gruppi in Consiglio, ma per quello che so non è stato esteso alle formazioni politiche che al loro interno hanno maturato le opinioni per esprimere un contributo. La discussione di questo tema attraversa i territori, interessa gli amministratori locali, chiama a manifestare i cittadini. Serve una maggiore condivisione».

Quali sono gli altri temi caldi?

«Il tema dei trasporti sul quale dobbiamo dare un’accelerazione, c’è un bando da fare ma non pensiamo solo ad aerei e al trasporto marittimo, pensiamo anche agli spostamenti interni».

I Progressisti sono andati benissimo alle amministrative. Il partito rivendica la possibilità di incidere di più nel governo regionale?

«Pretendiamo che le politiche corrispondano alle promesse che ogni volta facciamo agli elettori. Il governo deve essere all’altezza dei problemi dei cittadini, non delle aspirazioni dei partiti».

Che riflessione fa sul M5S che tra l’altro ha indicato l’assessore alla Sanità Bartolazzi?

«Nel 2018 il M5S ha fatto il pieno di tutti i collegi uninominali, alle ultime elezioni europee ha fatto meno del 10, a Cagliari poco più del 5. Questo vuol dire che c’è un giudizio sulla utilità di un movimento politico che appariva molto di opposizione e agguerrito ma che sul piano del governo ha bisogno di maturare, anche nelle relazioni politiche».

