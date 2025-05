Giunta, spunta il nome di Mureddu 

La sterzata sarebbe talmente improvvisa che nessuno se la poteva aspettare. Dopo mesi di stallo e tensioni che hanno frammentato la maggioranza di centrodestra, Forza Italia prova a rompere l’impasse che blocca l’attività amministrativa del Comune.

La novità

Il segretario provinciale azzurro, Giovanni Mascia, finora inamovibile sul ritorno in Giunta di Luca Faedda (che il primo cittadino aveva sollevato dall’incarico due mesi fa) sarebbe pronto a virare su una nuova figura. E il nome proposto sorprende non poco: Gigi Mureddu, ex commissario cittadino di Forza Italia ed ex capogruppo comunale, vicino alla fronda dei 4 consiglieri dissidenti interni al partito e come loro raggiunto da un provvedimento di espulsione sul quale si attende il pronunciamento dei probiviri.

Una mossa che ha il sapore di un’apertura verso chi, da mesi, contesta le scelte della stessa segreteria del partito e chiede un cambio di passo nella gestione delle deleghe assessoriali, ma che suona come un chiaro voltafaccia nei confronti di Luca Faedda, fino a pochi giorni fa indicato come l’unica scelta possibile. Il suo reintegro, però, non avrebbe garantito alla maggioranza i numeri necessari per governare, aveva fatto intendere il primo cittadino, spiegando che «ogni scelta deve tenere conto non solo del valore della persona, che non è in discussione, ma anche del contesto politico generale e delle dinamiche interne alla maggioranza».

I dissidenti

Un cambio di rotta che qualche dubbio comunque lo crea. La scelta di Gigi Mureddu basterà a soddisfare le richieste dei quattro consiglieri azzurri (Gianfranco Licheri, Paolo Angioi, Davide Tatti e Valeria Carta) che finora avevano manifestato la necessità di una maggiore rappresentanza al tavolo dell’Esecutivo in virtù della nuova geografia politica comunale?

O sarà necessario, come trapelato qualche giorno fa, ritoccare anche qualche casella del sottogoverno?

La maggioranza

Le crepe della maggioranza (Forza Italia, Psd’Az e Oristano al centro da una parte, Fratelli d’Italia e Udc dall’altra e infine appunto i dissidenti azzurri) difficilmente però si sistemeranno.

Anche se il cambio di passo potrebbe riflettere le pressioni crescenti non solo a livello locale, ma anche da parte dei vertici regionali dei partiti, preoccupati per l’immobilismo amministrativo in una città capoluogo e già proiettati ai prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle Provinciali.

Adesso però la palla passa nelle mani di Gigi Mureddu prima, che deve accettare la nomina ad assessore, e poi del sindaco Massimiliano Sanna che dovrebbe ufficializzare la nomina entro pochi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA