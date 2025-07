«Giunta slegata dalla società, urge verifica» 

«Non dico che la Sardegna sia ferma. Però non corre».

E dovrebbe?

«E sì. Altrimenti i divari con gli altri territori si ampliano».

Sta dicendo che l’azione della Regione è insufficiente?

«Sto dicendo che il contesto richiederebbe un livello di efficienza, una qualità di programmazione e una velocità di realizzazione che non mi sembra sia ciò che siamo in grado di esprimere oggi».

Luciano Uras ha impallinato più di una Giunta, amica o avversaria; sa come far tremare il terreno sotto i piedi di un governatore, non ha paura delle parole. Se ora le misura, è per mostrare ad Alessandra Todde un cartellino giallo anziché rosso: il partito dei Progressisti (di cui è il padre fondatore) non interrompe la linea di credito verso la coalizione che ha vinto le Regionali del 2024, ma qualcosa ancora qui non va , come direbbe il poeta.

Certo, il nodo è il caso di Gianfranco Satta: assessore all’Agricoltura indicato dai Progressisti ma ormai in rotta col partito, che quindi non si sente più rappresentato nell’esecutivo. Uras però ne dà una lettura che mette in discussione il metodo di conduzione della Giunta e della coalizione: «In questo anno di governo il nostro partito non ha potuto concorrere alla realizzazione degli interventi di maggior rilievo, dalla riforma sanitaria alla Finanziaria».

Perché mai?

«Perché ai rapporti di coalizione si è data un’interpretazione solo di tipo istituzionale: tu hai votato, hai indicato l’assessore, e quindi sono gli assessori i portatori della linea politica. Noi non la pensiamo così».

E come la pensate?

«Per noi i partiti devono avere un ruolo nell’elaborazione delle scelte. Non è un’idea dei Progressisti: è l’articolo 49 della Costituzione. Un partito rappresenta un segmento della società. Per dare alla Sardegna le risposte che attende, serve un ampio confronto con tutta la società: le forze politiche ma anche gli altri corpi intermedi, sindacati, imprese, enti locali. Altrimenti continuiamo a fare riforme lontane dai bisogni della gente».

La maggioranza non ha questo contatto con la società?

«Finora le riunioni di maggioranza si sono fatte in Consiglio regionale, con i soli assessori e capigruppo consiliari, anziché coi partiti che, con le loro dinamiche interne, elaborano una volontà poi espressa dalle rispettive delegazioni. Forse questo è in qualche misura favorito dal fatto che il segretario del Pd sia anche il presidente del Consiglio».

Se non fosse più così, sarebbe meglio?

«Potrebbe aiutare. Io non sono mai stato a favore della sovrapposizione degli incarichi. Ma lo stesso Piero Comandini dice di voler superare questa situazione. Sta di fatto che la maggioranza è stata condotta fin qui all’insegna di una distorsione che ha finito per determinare un allontanamento dal partito di chi ci doveva rappresentare in Giunta».

Com’è potuto accadere?

«Proprio per quell’interpretazione sbagliata. Il partito ha avuto con l’assessore una relazione molto episodica, e non fatta di merito politico, cioè di discussione delle azioni di governo. La presidente della Regione è a conoscenza di questo disagio, che va risolto non tanto per noi, ma per un fatto di metodo: chi siede in Giunta o in Consiglio rappresenta una forza politica, che a sua volta dà voce, come dicevo, a una porzione della società».

Spesso, ormai, i partiti si identificano con gli eletti.

«Ma ridurli a cartelli elettorali non ha portato qualità, anzi. È un fenomeno che nasce all’inizio degli anni Duemila, quando – con l’elezione diretta del presidente della Regione – gli assessori hanno risposto sempre più alle esigenze dell’azione di governo».

Per il fatto che la loro presenza in Giunta dipende dalle scelte del presidente?

«Sì: il presidente decide, nomina, revoca. Devo riconoscere che Alessandra Todde, all’inizio, ha chiesto agli alleati un’indicazione per la Giunta. Noi l’abbiamo data, interpretandola come rappresentanza del partito. Il dialogo maggioranza-Giunta deve prevedere questo tipo di coinvolgimento, che poi però non c’è stato: e progressivamente, nel nostro caso, si è sfilacciato pure il rapporto con l’assessore».

Quindi non c’è un giudizio negativo sul suo operato.

«Non siamo mai intervenuti sul merito dell’attività dei singoli assessori, compreso il nostro. Solleviamo una questione di fondo: non abbiamo dato alcuna delega in bianco. Dire “ci avete sostenuto, ora lasciateci lavorare” è un modo di ragionare della destra. Per noi, non esiste. Noi non siamo una parentesi: siamo un partito. Su alcune scelte importanti avremmo voluto esprimere posizioni differenti, ma non ci è stato consentito».

Per esempio sui commissariamenti delle Asl?

«Beh, in quel caso ci saremmo trovati forse più vicini alle posizioni del Pd, che in Giunta non ha votato i commissariamenti. Ma non abbiamo potuto esporre la nostra visione. Non che non ci fosse bisogno di cambiare amministratori: ma non basta. C’è un problema di organici. C’è un problema di salvaguardia delle eccellenze ospedaliere. C’è il problema della medicina territoriale. C’è un problema di scuole di specializzazione».

C’è anche un problema di assessore?

«Anche qui, non entro nel merito dei singoli. Penso che l’assessorato alla Sanità dovesse essere qualcosa di condiviso, in cui tutti si assumessero delle responsabilità. Abbiamo avuto altri casi di assessori chiamati da fuori per smantellare un sistema malato. Io penso invece che in Sardegna ci siano tante persone in grado di svolgere bene quella funzione, in stretto contatto con chi, pazienti e operatori, vive la realtà della sanità».

A parte i commissari, sulla sanità finora non si sono viste grandi novità.

«Purtroppo non possiamo attingere alle risorse nazionali. La riforma dell’articolo 8 dello Statuto speciale, sulle entrate dell’Isola, non ha aiutato né sulla sanità né sui trasporti».

Ma quella riforma l’ha fatta la maggioranza Soru di cui faceva parte anche lei.

«È vero, ma poi la Regione non ha avuto quanto le spettava. La Corte costituzionale, grazie al ricorso del presidente Cappellacci e ad altri successivi, ci ha dato ragione e ha detto che ogni anno lo Stato deve trattare con noi gli importi».

Torniamo al rapporto tra i Progressisti e la Giunta. Alla presidente cosa chiedete, un altro assessore?

«Noi pensiamo, anzitutto, che debba essere aggiornato il programma di governo».

Ma la Giunta è in carica da poco più di un anno.

«Il contesto però è molto cambiato. Pensi ai dazi e alle guerre. In questo scenario, fare una verifica politica sull’attività della Giunta nei prossimi anni è utile anzitutto alla presidente della Regione, e anche alla Giunta, che è un organo di governo collegiale».

E al termine della verifica, un rimpasto?

«La cosa fondamentale è fare una riflessione tutti insieme, in una riunione di maggioranza vera, con le delegazioni dei partiti, per vedere come procedere. E poi anche, se ci fosse la necessità (e per quanto ci riguarda, c’è), individuare i contributi politici, tecnici e amministrativi più aderenti alle cose da fare».

Insomma: un rimpasto e pure ampio.

«No, vede, il punto è incontrarsi non solo quando dobbiamo votare, ma anche dopo che abbiamo votato. Con le forze politiche, per discutere di quel che stiamo facendo, cosa serve di più, cosa va bene e cosa no. Se non faremo questo, la Sardegna continuerà a camminare lentamente. E invece avrebbe bisogno di correre».

RIPRODUZIONE RISERVATA